Rifiuti abbandonati in contrada Fucilieri, M5S: «Rimuoverli al più presto»

TERMOLI. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle invita Regione, Asrem e Comune alla bonifica dei rifiuti abbandonati in contrada Fucilieri. «I sottoscritti Nicolino Di Michele, Daniela Decaro, Antonio Bovio, Ippazio Stamerra, in qualità di consiglieri del Comune di Termoli per il Movimento 5 Stelle, espongono: grazie all’attività senza sosta di molti cittadini che tengono alla pulizia e al decoro della nostra città sia delle aree inerenti al centro urbano che delle aree periferiche siamo venuti a conoscenza dello stato di degrado dell’area in Contrada Fucilieri in adiacenza al Ponte della ferrovia sulla statale 16.

Lo stato dei luoghi è pericoloso da un punto di vista igienico sanitario in quanto ricettacolo di insetti e animali, ratti e serpenti. Si insta per un pronto intervento di pulizia di tutta l’area ciascun Ente per la sua competenza».

«Continua il nostro tour per quel di Termoli. Grazie ai cittadini che tengono alla pulizia della nostra città, che sia centro o periferia, siamo venuti a conoscenza di quest'altro scempio. Cassette ammassate nei pressi del ponte della ferrovia in contrada Fucilieri. Segnaliamo ancora una volta agli Enti competenti delusi di doverlo sempre fare ma non rassegnati.

Ringraziamo tutti i cittadini che monitorano il territorio fornendo un grande contributo e dimostrando che basta un po' di buona volontà per fare la propria parte. L'amministrazione cosa deve fare? Tra gli altri interventi auspicabili, aumentare le fototrappole. Rammentiamo a noi stessi che la nostra mozione in argomento fu bocciata dal Consiglio. A distanza di quasi tre anni qualche riflessione in più sarebbe opportuna!»

Galleria fotografica