La Giunta regionale autorizza FinMolise a sospendere il recupero crediti

CAMPOBASSO. Per le imprese regolarmente attive presso la locale Camera di commercio, relativamente alle posizioni debitorie derivanti da prestiti concessi da parte della Finmolise SpA, con contratti stipulati prima del 1° gennaio 2019, a valere sulle Gestioni Speciali e Incarichi fiduciari di cui alle norme 11/79, 16/00, 28/2003 e 27/09, con l’esclusione delle posizioni assoggettate al Testo Unico ex Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 (Misura “5x1”, Misura “Mi Fido di Te”, Misura “Nuovo Mi Fido di Te” e Misura “Progress Microfinance”), la Giunta regionale ha deliberato di autorizzare la Finmolise SpA a concedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia applicabili, una sospensione dell’attività di recupero dei crediti esclusivamente per le procedure legali che abbiano acquisito e consolidato il relativo titolo esecutivo e sia in corso una fase esecutiva ove risulti possibile un “congelamento” dell’attività di recupero.

Tenuto conto della fase di riavvio dell’economia, la sospensione dell’attività di recupero dei crediti è finalizzata alla definizione extragiudiziaria del debito dovuto dalle imprese alla Finmolise SpA.

La sospensione dell’attività di recupero dei crediti necessita di un preciso impegno dell’impresa che, entro 150 giorni dalla delibera, dovrà manifestare la volontà di adempiere agli obblighi contrattuali a suo tempo definiti con il contratto di finanziamento con la Finmolise SpA senza, quindi, che si determini una novazione del contratto originario.

