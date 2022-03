Serracapriola in campo per la pace: marcia assieme alle scolaresche

SERRACAPRIOLA. Mercoledì 2 marzo è prevista, dalle ore 11 fino alle ore 12.30, la “Marcia della Pace”. L’evento è nato dalla collaborazione tra la Proloco Turistica, l’Amministrazione Comunale e l’Istituto comprensivo “Grimaldi-Giovanni Paolo II” di Serracapriola. La partenza, alle ore 11, è prevista dalla sede della scuola media.

Alle ore 11.15 è previsto l’incontro con gli alunni della scuola Primaria, per poi proseguire tutti insieme verso la sede del Municipio. Gli alunni consegneranno al sindaco una lettera, che verrà recapitata all’Ambasciatore, per ribadire chiaramente un No a qualsiasi atto di guerra. Durante il percorso verranno fatte due soste, una davanti la chiesa della Trinità e l’altra davanti al Comune. Sarà inoltre rivolto un pensiero ai giovani di Serracapriola, che hanno perso la vita durante le due guerre mondiali.