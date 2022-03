Un anno senza Matilde, il ricordo di una persona speciale

TERMOLI. Si susseguono gli anniversari di chi lo scorso anno non ce l’ha fatta a sconfiggere il Covid.

Il primo marzo 2021 a salire in cielo fu l’insegnante Matilde Dattoli, la cui scomparsa generò un’ondata di commozione collettiva nel basso Molise.

Il suo ricordo è vivo, era sempre presente e pronta a dare tutta sé stessa per aiutare chiunque fosse in difficoltà.

Ha tenuto a bada nella sua lunga vita in attività tanti bimbi termolesi che oggi sono addirittura diventati genitori e che a loro volta gli hanno consegnati i loro bambini.

Ricordiamo il giorno del suo funerale nella sua chiesa dove era anche una rappresentante del gruppo preghiera e catechista, San Francesco, le parole di padre Paolo ricordandola: “Una Maestra di vita a tutti gli effetti. Matilde - nonostante tu oggi sei volata nella casa di Dio, sarai se non fisicamente, sempre presente tra di noi, io per come ti ho voluto bene ancora prima di venire a donarti l'ultimo saluto, ancora mi stavo chiedendo, non è vero che sia andata così, che in venti giorni sia precipitato tutto in questo modo, ciao Matilde e veglia su Giorgio tuo marito, Costantino, Marco, le tue nuore e nipoti”.

In effetti lei era questo, era sempre in ansia per tutti coloro che gli erano vicini, i suoi bambini, le loro famiglie, ma anche per la sua era sempre piena di premure… per questo dopo appena un anno la sua assenza e il suo silenzio è sempre più assordante, non sembra ancora vero che lei non ci sia più, la sua casa dove oggi la sua dolce metà Giorgio vive da solo nel suo ricordo in ogni angolo in ogni pertugio trasuda e respira di Matilde.

Ogni cosa che esiste in casa è stata voluta e cercata da lei, il tempo in casa Manes Dattoli si è fermato nel triste giorno del primo marzo 2021, quando la vita da lei amatissima, ha deciso di voltargli le spalle, oggi per fortuna le sue creazioni, parlano comunque di lei grazie all’opera del figlio Costantino con il prosieguo della sua scuola voluta a tutti i costi l’Arca di Noè, ma prosegue anche con Marco e le loro rispettive famiglie, presso la tomba al cimitero ogni giorno Giorgio va e parla con lei discute sul da farsi e gli abbellisce la sua dimora con fiori stupendi e profumati come piacevano tanto a lei.

I suoi insegnamenti stanno dando i loro frutti migliori, Matilde la tua semina sta davvero dando il meglio in cui tu hai sempre creduto, l’averti persa così velocemente ci riempie di tristezza, ma ci dà anche grande consapevolezza e insegnamenti cosa che oggi tutti noi dobbiamo farne tesoro.

Ciao Maestra di scuola e di vita, Matilde ovunque tu sia è stato bello averti conosciuto seppur per un tempo troppo breve.

Stasera, si terrà presso la parrocchia San Francesco una messa di suffragio alle ore 18 per ricordare la figura di Matilde.