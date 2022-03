Enti locali, verso un nuovo testo unico

Si prevedono grosse novità per i Comuni. Oggi, ai sindaci, è fatto divieto di ricandidarsi dopo due mandati consecutivi (3 per i primi cittadini degli enti con meno di 5.000 ab. per effetto della novità introdotta dal disegno Pella). Le ipotesi in campo prevedono: 1) la conferma dell'attuale quadro normativo; 2) l'eliminazione del limite di mandato nei Comuni sotto i 5mila ab. Si prevede, altresì, l'elezione diretta del Sindaco metropolitano, oggi coincidente con il primo cittadino del Comune capoluogo della Città metropolitana che sarà eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Città metropolitana. Si tratta di un recepimento delle indicazioni della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 240/2021, ha ritenuto che la coincidenza tra le due cariche (prevista dalla legge Delrio), contrasti con il principio di uguaglianza del voto, pregiudicando la responsabilità politica del vertice dell'ente nei confronti degli elettori. Ma, per comprendere meglio, facciamo un passo indietro.

Per mantenere l'esercizio autonomo delle funzioni fondamentali (trasporto locale, Catasto, pianificazione urbanistica, smaltimento rifiuti, edilizia scolastica, Polizia locale ...) ed evitare le gestioni associate, gli enti locali territoriali dovranno dimostrare che fare da sé è più economico, nonché adeguato, a soddisfare le esigenze dei cittadini. Per ciascuna funzione gli enti dovranno individuare: a) i modelli organizzativi ed i livelli delle prestazioni, determinati sulla base di un 'panel' di indicatori; b) i costi dell'esercizio in forma autonoma rispetto a quelli in forma associata; c) l'adeguatezza dei servizi in relazione alla popolazione; d) le collocazioni geografiche non idonee allo svolgimento delle funzioni in forma associata. In sostanza i piccoli Comuni saranno liberi di gestire le funzioni in autonomia, ma i criteri per effettuare certe valutazioni saranno dettati da un d.p.c.m. di Palazzo Chigi; e la decisione finale sarà presa dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali sedente nel Ministero dell'interno. Nella sostanza sta delineandosi l'elaborazione del nuovo Testo unico degli enti locali, in linea con le indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 33/2019) che ha avuto a dichiarare parzialmente illegittimo l'obbligo imposto ai piccoli Comuni dall'art. 14 del dl n. 78/2010 nella parte in cui non prevedeva la possibilità di dimostrare che, in forma associata, non sono realizzabili economie di scala e/o miglioramenti nell'erogazione dei beni pubblici, in modo da poter ottenere l'esonero dall'obbligo.

Nella bozza di testo unico la 'chance' per i mini-enti di svincolarsi dalla gestione associata compare, per la prima volta, in alternativa allo schema degli àmbiti territoriali ottimali. In sostanza la strategia del Governo corre su di un doppio binario: realizzare un 'restyling' del Testo unico (dlgs n. 267/2000), con decreti legislativi da emanarsi entro 9 mesi ed introdurre subito modifiche immediatamente operative alla 'governance' degli enti locali per risolvere nodi non più procrastinabili come la riforma delle Province e la riscrittura della legge Delrio, superata dopo il 'no' al referendum costituzionale del 2016. Ed è proprio quest'ultimo terreno il fronte su cui si registrano diverse opzioni in campo, spesso opposte fra di loro. È il caso delle norme sull'ineleggibilità dei sindaci che oggi precludono ai primi cittadini dei comuni con più di 20mila ab. (ed ai Presidenti di Provincia) di essere eletti in Parlamento. Una prima ipotesi in campo prevede di eliminare - per entrambe le categorie - tale causa di ineleggibilità.

