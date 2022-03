Pesca e regole, per un mese è vietato sbarcare l'alalunga

TERMOLI. Il Regolamento Ue 2022/109 del Consiglio del 27 gennaio 2022 ha introdotto il totale ammissibile per cattura (Tac) per le catture di alalunga nel Mediterraneo, nel rispetto di quanto stabilito dalla Raccomandazione Iccat n. 21-06. A darne notizia è stata Federpesca, divulgando la nota ministeriale del Mipaaf, a firma del direttore generale della Pesca, Riccardo Rigillo.

Con il Regolamento Ue è stato introdotto il Tac per le catture di alalunga nel Mediterraneo, nel rispetto di quanto stabilito dalla Raccomandazione Iccat n. 21-06. In attuazione della menzionata raccomandazione Iccat, il citato Regolamento (UE) 2022/109 ha inoltre stabilito un periodo addizionale di chiusura rispetto a quello previsto all’articolo 4, comma 5 del Decreto ministeriale del 16 febbraio 2017. Per quanto sopra - nelle more della formale adozione dei pertinenti regolamenti europei recanti l’assegnazione delle quote nazionali per il 2022, nonché dei discendenti provvedimenti amministrativi nazionali - al fine di consentire l’avvio delle attività in oggetto nel rispetto delle vigenti normative sovranazionali (Iccat e Ue): È fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di alalunga nei periodi: dall’1 marzo al 31 marzo (estremi inclusi); dall'1 ottobre al 30 novembre (estremi inclusi).

Inoltre, a decorrere dal primo aprile 2022, i comandanti delle unità da pesca inserite nell'elenco di cui al Decreto Direttoriale 31 luglio 2017, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) e dalle specie catturate, dovranno adeguarsi, secondo le modalità di cui alla Circolare esplicativa del Decreto Ministeriale 13 aprile 2015, alle vigenti disposizioni unionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo (e-logbook), registrando e comunicando anche quantitativi di alalunga del Mediterraneo catturati in quantità inferiori ai 50 chili.