Molise pulito, i ragazzi della Schweitzer pionieri del mondo #Plastic free

TERMOLI. Negli ultimi giorni l’attenzione mondiale è puntata sulla crisi Ucraina e sui rischi ad essa correlati. Un pericolo incombente e improvviso che si aggiunge a quanto di drammatico abbiamo vissuto, e stiamo ancora vivendo, a causa dell’emergenza sanitaria che da oltre due anni ci sta tenendo con il fiato sospeso. Ma c’è un allarme che non è mai passato di moda e che richiede tutta la nostra attenzione, anche se sembra essere finito in secondo piano nell’agenda mediatica: i danni all’ambiente e i cambiamenti climatici.

L’iniziativa dell’istituto comprensivo Schweitzer è un richiamo a quanto ognuno di noi può fare, nel proprio piccolo, per fronteggiare un problema urgente e di portata globale. La scuola termolese è pioniera, prima in tutta Italia, nell’installazione di un erogatore d’acqua Plastic Free, un dispositivo che permetterà ad alunni ed insegnanti di eliminare progressivamente l’uso di bottigliette di plastica, aiutando in questo modo ambiente marino e terrestre nella lotta contro le plastiche e le microplastiche. Il dispositivo è stato inaugurato il 25 febbraio durante un convegno in cui erano presenti i rappresentanti della giunta comunale e numerose personalità nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosostenibilità, tra cui il presidente dell’associazione onlus Plastic Free, Luca De Gaetano. «Noi adulti nel tempo abbiamo fatto parecchi errori e questo mondo lo abbiamo maltrattato – ha dichiarato il sindaco di Termoli Francesco Roberti - Oggi sulle vostre spalle ricade un grosso, grossissimo impegno, una gravosa responsabilità: recuperare a tutti quegli errori che abbiamo commesso noi. Ciò significa che se si vuole bene all’ambiente la prima cosa che si deve fare è avere un consumo moderato di tutto ciò che esiste in questo mondo». Patrocinato dal Consiglio Nazionale dell’ordine dei Geologi, hanno presenziato all’inaugurazione il segretario nazionale dell’ordine Domenico Angelone, Serena Vespoli, responsabile e geologa di Smaltimenti sud, Gabriele Ponzoni, segretario Generale della Federazione Europea dei Geologi e Carlo Donadio, professore di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse presso l’università Federico II di Napoli.

Un gruppo di esperti che ha spiegato ai ragazzi presenti in sala, e a quelli collegati in diretta Facebook, la catastrofe ambientale che l’umanità deve fronteggiare e quali siano le soluzioni che ognuno di noi può adottare per aiutare la Terra a guarire. «Noi stiamo pagando oggi una serie di errori ma anche il costo del progresso, di quella che è l’innovazione tecnologica – ha detto Domenico Angelone – la plastica è stata inventata negli anni ’60 da due chimici, l’italiano Giulio Natta e il tedesco Karl Ziegler, ai quali è stato assegnato il premio Nobel nel 1963 per aver inventato i catalizzatori. In quel periodo si aprì una nuova era per la plastica e, come accade per tutte le nuove invenzioni, non si conoscevano i rischi della loro applicazione. Il rischio grande della plastica non è tanto la bottiglia che troviamo abbandonata sulla spiaggia, quanto la microplastica; perché ci vogliono 500 anni affinché la plastica si decomponga». Promotrici della scelta ‘green’ dell’istituto Schweitzer sono state la dirigente scolastica Marina Crema e Valentina Limongi, referente per l’Educazione Civica, la quale ha affermato: «Quale referente di istituto dell’educazione civica posso ritenermi davvero contenta e soddisfatta per questo progetto, che ha avuto tra i tanti obiettivi quello di sensibilizzare i ragazzi a tematiche ambientali e formare cittadini consapevoli che amano il loro territorio». Particolarmente entusiasta del progetto “Plastic Free, facciamo la differenza!” è stata la preside Marina Crema: «Siamo la prima scuola in Italia ad avere un erogatore di acqua microfiltrata completamente plastic free. I nostri ragazzi e docenti potranno bere l’acqua potabilizzata assolutamente senza utilizzare la plastica, ma delle borracce che si sono state donate da Smaltimento Sud e Rieco.

L’erogatore ci è stato donato dall’Associazione Plastic Free. Il tutto è a conclusione di un progetto che mira proprio ad educare i ragazzi al corretto utilizzo della plastica e soprattutto all’abbattimento del suo utilizzo, nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente». Grazie a questa iniziativa, che ha portato l’istituto nel circuito “Scuola Green”, ha suscitato grande entusiasmo sia nei docenti e alunni della scuola così come presso l’autorità comunali, come ha ben dimostrato l’assessore all’istruzione Silvana Ciciola: «L’impegno per la riduzione della plastica parte dai banchi di scuola. Per sensibilizzare i piccoli e affiancare le loro famiglie e i loro insegnanti nell’adozione di comportamenti più sostenibili per l’ambiente, parte dalla scuola Schweitzer un piano di educazione ambientale rivolto a bambini e famiglie per proporre azioni e stili di vita che consentano di affrontare la vita di tutti i giorni in maniera più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Come assessore all’istruzione – ha concluso Ciciola - sono vicina e sensibile a tutte le tematiche che prevedono riduzione dei rifiuti e sensibilizzazione dell’ambiente». L’obiettivo della scuola, che ci auguriamo venga presto emulato da tutti gli istituti scolastici del nostro Paese, è stato quello di sviluppare nelle giovani menti una consapevolezza profonda dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici e per promuovere la riduzione dell’uso della plastica usa e getta che tanto danno reca all’ambiente terrestre e marino. «Un’iniziativa lodevole quella nata dalla sinergia tra l’istituto Schweitzer e l’associazione Plastic Free - ha affermato Michele Barile, assessore alla Cultura, Sport, Turismo e Protezione Civile – Un progetto volto a promuovere la riduzione dell’uso della plastica e a infondere tra i giovani cittadini l’amore verso l’ambiente che li circonda. L’educazione ambientale ricopre un ruolo importante nel percorso di crescita dei nostri ragazzi ed è un elemento chiave affinché crescano cittadini consapevoli con a cuore l’ambiente».

Agli alunni e al personale scolastico sono state donate, dall’azienda molisana Smaltimenti Rieco Sud, borracce in alluminio realizzate in Italia con materiale riciclato. «La scelta di regalare una borraccia in alluminio – ha detto Rita Colaci, assessore all’ambiente del comune di Termoli – si inserisce in un progetto di più ampio respiro, incentrato sull’educazione alla riduzione, riciclo e riuso degli imballaggi. Il rispetto e la cura dell’ambiente partono da piccoli gesti e sono una responsabilità di ciascuno di noi. Per questo abbiamo voluto fare omaggio di queste borracce agli studenti, per invitarli a riflettere sulla necessità di evitare il consumo delle bottiglie in plastica e incentivarli a bere l’acqua dal rubinetto o dall’erogatore presente a scuola. Se tutti manterremo questo piccolo impegno, otterremo un grande risultato».

