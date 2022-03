“Caro amico ti scrivo”: 10 anni senza il genio della musica Lucio Dalla

TERMOLI. «Caro amico ti scrivo ,così mi distraggo un po'». E sì, con oggi sono passati 10 anni dalla tua morte e, ironia della sorte, stava quasi per accadere nello stesso giorno della tua nascita il 4 Marzo 1943, 69 anni dopo.

Il 4 Marzo ’43, oltre alla tua data di nascita, è stato anche il brano che ti ha consacrato come il più grande poeta della canzone internazionale e non solo italiana. Lucio Dalla le tue creazioni musicali sono state le colonne sonore di tutti quelli della nostra generazione di mezzo, ci hanno accompagnato durante tutte le nostre vicissitudini della vita, nei momenti difficili come in quelli belli, beati e sereni.

Perle di valore inestimabili: ‘L'anno che verrà’, ‘Anna e Marco’, ‘Caruso’ che viene cantata da tutti, ‘Come è profondo il mare’ ispirata al nostro mare, ‘Piazza Grande’, la scanzonata ‘Attenti al Lupo’, la mitica ‘Canzone’ e mille altre ancora che rimangono nelle nostre menti scolpite. Grande Lucio sia come poeta cantautore ma anche come uomo, anche se di statura non da corazziere.

Chi vi scrive conserva gelosamente nella memoria alcuni momenti straordinari trascorsi con lui: come una foto con lui, fianco a fianco, già al porto di Termoli; o anche quella mattina alle 6,30 in cui lui era di ritorno da un concerto in Umbria ed era davanti all'edicola storica Tundo di piazza Monumento in attesa dei quotidiani: lo salutai e lo feci salire sulla mia auto e andammo insieme a fare colazione al mitico Gatto Verde e poi lo accompagnai giù al porto perché doveva andare nel suo eremo delle Tremiti a riposarsi un po' e magari farsi venire l'ispirazione per qualche altro suo capolavoro.

La sua assenza, non solo nel panorama artistico musicale, ma anche in quello sociale ed umano, è davvero assordante. Per fortuna rimangono i suoi gioielli che non lo faranno mai dimenticare da nessuno. Grazie Lucio per le gioie che hai saputo donare a tutti noi indistintamente.

