Molise per lo sviluppo sostenibile, adottato Documento posizionamento

CAMPOBASSO. La Giunta regionale del Molise ha adottato il Documento di posizionamento della Regione Molise dal titolo “Molise per lo sviluppo sostenibile. Cambiamo il nostro futuro”, in attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) e dell’Agenda Onu 2030, quale momento propedeutico alla definizione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS).

Il Documento rappresenta una prima risposta del Molise ai diciassette goals dell’Agenda Onu 2030 e agli obiettivi della Strategia nazionale, attraverso una selezione di indicatori di sostenibilità, messi a disposizione da ISTAT, Eurostat, ASviS ed altre fonti statistiche ufficiali, rappresentativi del grado di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Si tratta di una fotografia, puntuale e integrata, della sostenibilità del territorio rispetto all’attuazione della Strategia nazionale e dell’Agenda Onu 2030, che consente di individuare, a livello prettamente statistico, gli specifici punti di forza e debolezza rispetto agli indicatori di riferimento.