Guerra in Ucraina, la Garante esprime vicinanza alla popolazione colpita dal conflitto

CAMPOBASSO. “Sto seguendo con grande apprensione, in queste ore, l’evoluzione della situazione in Ucraina. Ciò che sta accadendo è di assoluta gravità e, oltre a rappresentare una minaccia per la sicurezza globale, è una questione che riguarda da vicino tutti i paesi democratici”. A parlare è Leontina Lanciano, Garante regionale dei Diritti della Persona.

“Naturalmente – sottolinea Leontina Lanciano – desidero esprimere con forza la mia solidarietà, in veste di Garante, all’intero popolo ucraino che sta vivendo momenti di drammatici. Alla popolazione che sta affrontando in patria l’angoscia della guerra e ai connazionali che risiedono in Italia e in Molise va tutta la mia vicinanza.

Allo stesso tempo non posso non condannare con fermezza l’azione militare intrapresa. Mi auguro che il conflitto possa cessare al più presto, affinché si metta fine a questo scenario di distruzione e di perdita di vite umane. Auspico vivamente che le controversie possano trovare una risoluzione non nelle azioni belliche, ma negli accordi negoziali.

Sono certa che l’Italia sarà in grado di dare prova, anche stavolta, di grande sensibilità avviando in tempi brevi tutte le iniziative mirate a favorire una rapida accoglienza dei cittadini ucraini che stanno lasciando in questo frangente la propria terra. E sono altrettanto sicura che anche la popolazione non mancherà di offrire, ancora una volta, piena accoglienza a quanti sono costretti a fuggire dalla guerra”.