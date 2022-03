Anche a Montenero la raccolta dei beni per l'Ucraina: ecco dove recarsi

VASTO-MONTENERO. In queste ore drammatiche segnate dal conflitto in Ucraina, il motore della solidarietà non ha stentato ad attivarsi.

In città è iniziata la raccolta di beni di prima necessità, vestiti e soprattutto medicinali.

I punti designati sono due, uno presso la scuola dell'Infanzia "L'Albero azzurro", in Corso Mazzini 531, e l'altro a Montenero di Bisaccia, presso la sede della cooperativa, nella fascia oraria dalle 7.30 alle 18.

"Quanto donato verrà portato a Bologna alla Royal Group di Kvych Ihor, azienda che si occupa di import export proprio con l'Ucraina. Una volta raggiunto poi il confine polacco, i beni verranno smistati con dei furgoncini nei vari check point. Questa iniziativa è partita ieri e continuerà fino a quando sarà necessario.

Ciò che maggiormente occorre sono i bendaggi israeliani che non si trovano più, e altro materiale sanitario, nonché antidolorifici, cibo coperte, vestiti ed omogeizzati per bambini".

Così spiega Francesco Basilico, presidente della cooperativa in un video apposito.

GUARDA IL VIDEO: