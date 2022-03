Liliana Smargiassi candidata all'ordine nazionale dei commercialisti

CAMPOBASSO. Il prossimo 29 aprile si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: l’Abruzzo ed il Molise sono unite in questa competizione elettorale con le due candidate nella Lista n. 1, contraddistinta dal motto “Dialogo, Ascolto e Concretezza” con candidato presidente il Prof. Dott. Elbano de Nuccio, già Presidente dell’ODCEC di Bari, e precisamente per il Molise la dott.ssa Liliana Smargiassi, presidente uscente dell’ODCEC di Larino e per l'Abruzzo la dott.ssa Giovanna Greco già consigliera dell’ODCEC di Vasto ed eletta Componente Comitato Pari Opportunità alle elezioni del rinnovo delle cariche degli Ordini Locali. La professionalità e la passione sono le leve che spingono le due candidate a mettersi al servizio di tutti i colleghi per migliorare ed innovare la professione