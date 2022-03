Dopo 3 anni e mezzo il post sisma è un miraggio

GUGLIONESI. Tre anni e mezzo dalla scossa di terremoto di magnitudo 5.1 che ha colpito il basso Molise. «E da allora nulla è cambiato e nulla è stato come prima».

Lo sfogo dei cittadini è ben chiaro. Chiedono a gran voce non solo risposte ma fatti concreti. Fatti che non arrivano da chi dovrebbe far qualcosa. Da chi governa il Bel Paese, da chi governa una regione, da chi governa un paesino come Guglionesi.

Affitti stratosferici che, non permettono neanche di vivere dignitosamente questa tragica situazione. Famiglie con 1000 euro al mese costrette a pagare tra i 400 e i 500 euro di affitto. Persone anziane che devono ancora vivere lontane dalle loro case poiché inagibili. E famiglie che, non disposte a pagare un affitto così alto, si rifugiano nei loro garage, della loro casa inagibile e vivono lì. Un garage 4x4, immaginate come si possa vivere così.

Andiamo a ritroso. L’ordinanza numero 547 stabiliva che tutte le famiglie che hanno avuto ordinanza di sgombero, avrebbero percepito una somma chiamata autonoma sistemazione fino alla fine dell’emergenza e, soprattutto, la percepiranno fino al momento in cui tutti sarebbero tornati nelle proprie abitazioni.

39 milioni di euro e altri 5 milioni e mezzo stanziati.

L’autonoma sistemazione a questi cittadini non arriva da maggio 2021.

L’emergenza è finita il 30 settembre 2021, l’autonoma sistemazione non è più arrivata e i cittadini? Ancora tutti fuori dalle proprie case.

Come mai le altre zone colpite da sisma, vedi la Sicilia e le Marche e altri, hanno chiesto proroghe e il nostro commissario non sta facendo nulla?

Perché i sindaci non spingono per avere risposte?

Lo stato d’emergenza è finito e la ricostruzione non è mai iniziata, la gente continua a soffrire e a nessuno gliene importa nulla.

«Siamo l’unica regione a non avere avuto il pugno di ferro per richiedere questa proroga, per lo Stato noi non esistiamo».

Dei 39 milioni di euro solo 4/5 milioni sono stati utilizzati per gli impegni commissariali, «se al 23 settembre 2022 la restante parte non venisse spesa e utilizzata, tornerebbe tutto in mano allo Stato. Siamo alla frutta. Al nostro commissario, il presidente Toma, gli è scaduto il mandato il 31 dicembre 2021 e per questo motivo siamo di nuovo punto e a capo. Senza commissario, senza autonoma sistemazione, senza case e con questi soldi che torneranno indietro».

Bisogna mobilitare tutti. Smuovere le coscienze. Sollecitare affinché venga nominato un nuovo commissario.

Voci di corridoio dicono che sarà nuovamente nominato Toma ma «se fino a ora non ha fatto nulla, non sarebbe meglio nominare qualcun altro?»

E per ultimo ma non per importanza c’è la notizia riguardante il Sisma bonus che, in tutte le altre zone di Italia terremotate equivale al 165%, qui in Molise rimane al 110%. I cittadini per usufruire del 165% dovrebbero fare rinuncia ai contributi per la ricostruzione cosa che in Molise non si può fare perché finché non esce un decreto sulla ricostruzione pesante, i cittadini non possono fare nessuna rinuncia.

Oltre il danno la beffa. Le risposte le aspettiamo tutti da 4 anni. Sarà la volta buona ora?