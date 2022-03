Turismo a Campomarino lido, si pensa allo Street food

CAMPOMARINO. Non solo la mostra mercato per rivitalizzare Campomarino lido d’estate. Sempre su impulso dell’assessore al Commercio, Michele D’Egidio, pubblicato anche un avviso per lo “Street food” con strutture amovibili in vista della stagione turistica 2022.

Il Comune di Campomarino intende procedere con avviso pubblico ad individuare i soggetti interessati all’organizzazione e gestione degli spazi per promuovere un evento temporaneo di "Street Food” nonché per l’esposizione, somministrazione vendita prodotti alimentari tipici. Scopo è quello di sollecitare e selezionare, in via sperimentale, proposte di organizzazione, gestione e promozione di eventi con l’obiettivo di innalzare, diversificare e qualificare l’offerta turistica del territorio favorendone la crescita economica, stimolando gli operatori commerciali ed artigiani. La presente procedura con cui si intende affidare l’organizzazione della manifestazione in oggetto non afferisce pertanto alle figure giuridiche dell’appalto e dalla concessione e non rientra dunque nell’ambito di applicazione del D.lgs. 50/2016. L’organizzazione viene affidata per il periodo di due anni con eventuale proroga per altri due anni, su esplicita e formale volontà delle parti.

Le manifestazioni avranno luogo dalla terza domenica di giugno fino alla terza domenica di settembre, nelle aree sotto richiamate con i seguenti orari: via De Gasperi (a partire dall’intersezione con la rotonda tra via De Gasperi e via Crispi), max 4 posteggi (colore viola), per esposizione, somministrazione vendita prodotti alimentari tipici, dolciumi in Via de Gasperi, dalle ore 20-24; piazza Aldo Moro, street food e/o esposizione, somministrazione vendita prodotti alimentari tipici, max 5 posteggi, dalle ore 20-24. È fatta salva la facoltà del sindaco, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse ovvero per ragioni di sicurezza o cause particolari, di modificare, interrompere o annullare le manifestazioni o disponendone, ove possibile, una diversa collocazione.

È consentito il posizionamento dei mezzi per lo street food mezz’ora prima dell’inizio dell’orario di inizio. Il soggetto gestore dovrà individuare gli operatori a cui assegnare i posteggi, che devono essere in possesso dei seguenti requisiti: titolari di autorizzazione per lo svolgimento di commercio su aree pubbliche itinerante o su posteggio fisso; artigiani in possesso di visura camerale dalla quale risulti la loro specifica qualifica; Le operazioni di cui sopra verranno disciplinate secondo quanto previsto dall’Ufficio di Polizia Municipale. L’espositore si assume altresì ogni responsabilità per i prodotti posti in vendita e solleva l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità inerente agli oggetti venduti o esposti, per eventuali danni cagionati a terzi o per eventuali danni e furti subiti. Il Comune di Campomarino mette a disposizione: un massimo 5 posteggi per il posizionamento contemporaneo di uno o più veicoli “Street food” all’interno di Piazza Aldo Moro. In alternativa è consentito prevedere posteggi per lo street food e posteggi per esposizione, somministrazione vendita prodotti alimentari tipici.

Si consente all’assegnatario la dislocazione all’interno della piazza dei veicoli per lo street food, a ciascuno dei quali sarà assegnata un posteggio specifico. Il numero massimo di veicoli sarà da concordare in base allo spazio disponibile e all’effettiva fruizione da parte del pubblico, garantendo una proposta gastronomica di qualità e varietà. I veicoli di food truck, ovvero pulmini, furgoncini o altri mezzi mobili attrezzati per la cucina dovranno essere conformi ai requisiti igienico–sanitari previsti dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, debitamente muniti di registrazione sanitaria e rispondenti ai requisiti ai sensi del Regolamento Ce n. 852/2004.

Le postazioni dovranno garantire, nell’arco del periodo proposto, un’adeguata offerta caratterizzata dalla varietà delle proposte e dalla ricerca di prodotti di qualità che offrano al fruitore anche la possibilità di scoprire anche pietanze caratteristiche del territorio locale, oltreché regionale, nazionale e internazionale. Nell’ottica di diversificazione dell’offerta, la proposta gastronomica dello street food potrà spaziare dalle varie fritture vegetali, pesce e carne alle diverse tipologie di panini come toast, hot dog, hamburger e con insaccati vari, dai vari prodotti da forno quali pizze, focacce e prodotti dolciari ai classici primi piatti caldi, comprendendo anche la specifica offerta, long drinks, vino, birra e bevande alcoliche. Per l’esposizione, somministrazione vendita prodotti alimentari tipici, dolciumi è prevista la posa di strutture di facile rimozione in legno (casette), stand, gazebo che non dovranno superare le dimensioni dello spazio assegnato previsto in mq. 12.

Posteggi lungo il tratto di via de Gasperi (a partire dall’intersezione con la rotonda tra via de Gasperi–via Crispi). Sono individuati un numero massino di 4 posteggi (colore viola) per la esposizione, somministrazione vendita prodotti alimentari tipici, dolciumi. Il soggetto gestore dovrà individuare gli operatori a cui assegnare i posteggi, che devono essere in possesso dei requisiti per la partecipazione a fiere e mercati previsti dalla normativa vigente. Sui posteggi saranno posizionati strutture di facile rimozione in legno (casette) non dovranno superare le dimensioni dello spazio assegnato previsto in mq. 12. Le strutture non dovranno costituire ostacolo o insidia alla viabilità né ostruire gli accessi alle abitazioni. Ogni casetta deve essere tassativamente di colore bianco o sabbia o sfumature di azzurro.