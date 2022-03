Raccolta viveri e beni di prima necessità per l'Ucraina, coordinamento in municipio

L'intervista all'assessore alla Protezione civile, Michele Barile

TERMOLI. L’assessore alla Protezione Civile Michele Barile e il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello hanno incontrato le associazioni di volontariato Sae 112, ValTrigno, Misericordia, Arca e Aisa Campomarino per coordinare una raccolta di generi alimentari e di prima necessità da inviare alle popolazioni dell’Ucraina. Parteciperà all'iniziativa anche la sezione di Campomarino dell'Anvvfv.

In questo modo, Termoli, come successo per la pandemia, volontari e istituzioni sempre pronti a scendere in prima fila per aiutare chi soffre e viene colpito duramente, come nel caso del conflitto russo-ucraino scoppiato giovedì scorso.

