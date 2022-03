In via De Gasperi regna l’inciviltà: «È una discarica a cielo aperto, siamo stufi»

TERMOLI. Alcuni residenti di via de Gasperi ci segnalano un fatto increscioso nell'area che è incivilmente diventata una discarica a cielo aperto per tutti: «Chiunque passa o arriva prende e scarica nella nostra area riservata», scrivono gli abitanti.

Addirittura ci segnalano anche varie imprese di pulizia che vanno lì a scaricare i sacchi dei rifiuti del loro lavoro. Dal canto loro i residenti sono stufi di questa situazione e chiedono a gran voce, a chi è predisposto, di far rispettare la corretta funzionalità della raccolta dei rifiuti differenziata e non farla diventare selvaggia come si può evincere dalle foto. «Noi ci rifiutiamo eventualmente di essere sanzionati per una colpa che non è del nostro condominio».

