Sostegno alle famiglie vulnerabili, il progetto

TERMOLI. Sostegno alle famiglie vulnerabili, all’interno dell’emergenza pandemica, in particolare verso i nuclei che hanno al loro interno bambini e adolescenti.

L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli emana il presente Avviso Pubblico in coerenza ed attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 355 del 22 ottobre 2021, “Programmazione del Fondo per le politiche della Famiglia per l’anno 2021. Provvedimenti” finanziato con il Fondo per le Politiche della Famiglia anno 2021.

Il Progetto ha la durata massima di 9 mesi (nove), decorrenti dall’approvazione delle graduatorie dei beneficiari. Le attività progettuali dovranno comunque concludersi entro e non oltre il 31/12/2022.

Il Progetto per il sostegno alla genitorialità delle famiglie fragili ha la finalità di tutelare i nuclei familiari fragili al cui interno sono presenti figli minorenni mediante la promozione degli interventi necessari per permettere, ove possibile, che le famiglie rimangano, diventino o ritornino ad essere spazio tutelante per i figli al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini. I destinatari del Progetto sono famiglie con minori la cui condizione di fragilità sia determinata da una possibile gamma di situazioni di vulnerabilità: da problematiche di natura sanitaria che affliggono il nucleo familiare; da condizioni economiche e sociali fortemente carenti; da situazioni conseguenti la condizione di richiedente asilo, donne in carico ai centri Antiviolenza di Campobasso, Isernia e Termoli con figli minori.

Possono presentare istanza di ammissione al Progetto le persone che siano in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti: Essere residenti in uno dei Comuni dell’Ats di Termoli o di Larino ovvero Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montemitro, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna, Termoli, Larino, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio Nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Pensilis, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Ururi.

Presenza di almeno un minore all’interno del nucleo familiare;

Essere in carico da almeno 3 mesi a un Servizio Territoriale (esempio Consultorio, Csm, Ser.D, Neuropsichiatria/Psicologia clinica e dell’età evolutiva, Servizio Sociale Professionale, Centro Antiviolenza, Sprar). Tale requisito di accesso viene autocertificato in sede di istanza e verificato successivamente dal relativo Servizio Sociale.

Il Budget del Progetto Individualizzato è così definito:

- Famiglia con 1 minore, euro 900;

- Famiglia con 2 minori, euro 1. 100;

- Famiglia 3 minori, euro 1.300;

- Famiglia con 4 o più minori, euro 1.500;

L’importo verrà erogato, ai beneficiari dei due Ambiti (Termoli e Larino) dall’Ambito di Termoli, nelle modalità indicate nell’art. 9, a seguito di redazione di graduatoria. Le spese ammissibili a finanziamento e contemplate dal Progetto Individualizzato della Famiglia potranno essere: interventi di natura socio-educativa (sportiva, culturale, ludico-ricreativa, sostegno allo studio) che consentano al minore di frequentare contesti che contribuiscano alla promozione del suo benessere nonché accedere a dispositivi culturali cui la famiglia presenta carenze. Inoltre gli interventi consentiranno ai genitori nei nuclei con minori sotto i mille giorni/3 anni di attuare azioni virtuose volte alla protezione e promozione dello sviluppo dei bambini. A questi interventi si aggiungono servizi direttamente assicurati dall’Ats e previsti nelle progettazioni individualizzate, garantiti attraverso il rafforzamento degli interventi a sostegno della genitorialità delle famiglie beneficiarie.

Non sussiste incompatibilità con altri interventi e servizi che vengano assicurati da Enti pubblici e dal privato sociale per il sostegno nelle situazioni di particolare fragilità del nucleo familiare.

L’importo per le attività progettuali è complessivamente di 40mila euro. Esso andrà ripartito tra i due Ambiti (Termoli e Larino) in proporzione alla popolazione residente sui due territori ovvero 70% per l’Ats di Termoli e 30% per l’Ats di Larino.