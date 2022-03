Si rompe tubo dell'acqua in via Firenze, flusso a rilento

TERMOLI. Il flusso dell'acqua in diverse abitazioni di Contrada Porticone sta subendo delle interruzioni, con segnalazioni di rubinetti a secco nella zona di via Torino.

La causa è da ricercarsi nella rottura di un tubo in via Firenze. I tecnici Acea sono già a lavoro per ripristinare il guasto e, in un paio di ore, il flusso dovrebbe tornare normale.

La circolazione sulla strada, per chi da via Firenze volesse raggiungere via Volturno, è interrotta e si viaggia su un'unica corsia di marcia a senso unico alternato. Si prega di prestare attenzione.