ROMA. Conferenza delle Regioni, Toma: coordinamento aiuti umanitari alla popolazione ucraina.

"Oggi ci siamo confrontati con il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, per coordinare gli aiuti all'Ucraina e agli altri Paesi confinanti, l'assistenza sanitaria di cui necessita la popolazione ucraina e le operazioni di prima 'accoglienza dei profughi, azioni che saranno concertate con la Protezione civile nazionale e il Ministero della Salute. Le Regioni sono vicine al popolo ucraino e faranno tutto ciò che è nelle loro possibilità per sostenerlo in questo momento difficilissimo che ci auguriamo possa essere presto superato".

Così il presidente Toma a margine dell'incontro tra Curcio e la Conferenza delle Regioni.