Dal 4 marzo nel Molise il vaccino Nuvaxovid (Novavax)

CAMPOBASSO. È arrivato anche nei centri vaccinali Asrem il vaccino Nuvaxovid (Novavax). Le somministrazioni partiranno il prossimo 4 marzo e saranno destinate ai molisani dai 18 anni in su che vorranno aderire alla campagna vaccinale e che ancora non hanno effettuato la prima dose.

Le sedi dove è disponibile il nuovo vaccino sono: Cardarelli, Selvapiana, Auditorium, Casa della Salute (Venafro), PalAirino (Termoli), San Timoteo (Termoli), Casa della Salute (Larino).

Il vaccino, infatti, viene somministrato per via intramuscolare alla dose di 0,5 mL (pari a 0,5 mcgdella proteina spike di Sars_CoV-2 con adiuvante Matrix-M) come ciclo di due dosi (da 0,5 mL ciascuna) a distanza di 3 settimane (21 giorni) l’una dall’altra.

Novavax non è intercambiabile con altri vaccini anti Covid-19 per il completamento del ciclo vaccinale primario. Di conseguenza, chi ha già ricevuto altri vaccini, non può scegliere Novavax come seconda o terza dose.

I soggetti che hanno ricevuto una prima dose di Novavax devono ricevere la seconda dose di Novavax per completare il ciclo di vaccinazione.

Novavax aumenta le possibilità a disposizione dei molisani. Si aggiunge ai vaccini Pfizer e Moderna, già in uso presso i centri vaccinali.

L’auspicio è che il nuovo vaccino convinca chi non si è sottoposto finora ad alcuna somministrazione. La campagna vaccinale continua senza sosta, nella speranza di immunizzare il maggior numero di persone possibile.