Santa Croce di Magliano, municipio si tinge dei colori dell'Ucraina

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il Comune di Santa Croce di Magliano stasera è illuminato con i colori della bandiera Ucraina. Un gesto simbolico di vicinanza a quel popolo, un gesto di speranza affinché cessino immediatamente i bombardamenti e la diplomazia si riappropri dell’unica arma possibile: quella del dialogo e del confronto. Fermate la guerra. Mai più nessuna guerra!

«Grazie alla sensibilità dei colleghi di Amministrazione, anche la nostra Sala Consiliare si tinge dei colori della bandiera ucraina. Parte anche dal nostro Comune un pensiero, un messaggio di solidarietà, di vicinanza e di speranza per un popolo che sta vivendo momenti drammatici. Dopo le tragedie del secolo scorso, causate dai due conflitti mondiali, mai avremmo immaginato di tornare ad ascoltare in tv il suono delle sirene prima dei bombardamenti aerei o di assistere alla corsa disperata di migliaia di uomini, donne, bambini e anziani verso la metropolitana di Kiev per trovare riparo dalle bombe. E il tutto qui, in Europa, a pochi passi da noi…»

Intanto, si mobilita la catena di solidarietà per aiutare le popolazioni dell'Ucraina che vivono il dramma della guerra e sono in fuga dal loro paese. Un'iniziativa è partita a Santa Croce di Magliano, coordinata dal dottor Giordano Bruno in collaborazione con l'associazione Gepa. La raccolta di aiuti umanitari, al momento, prevede beni di prima necessità come alimenti non deperibili, farmaci, vestiti, peluche, coperte e scarpe. L'elenco è in aggiornamento. Per informazioni si può contattare il coordinatore della Gepa al numero 349.8447564. Grazie a tutti coloro che parteciperanno.

Galleria fotografica