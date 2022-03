«Trasferito per carenza di personale con dolori lancinanti», lo sfogo

TERMOLI. Situazione insostenibile all’ospedale San Timoteo? Lo descrive bene questo episodio, che mette in luce le criticità esistenti. «Ore 3.40 mi reco presso il San Timoteo di Termoli in condizioni gravi, effettuo un triage in mezzo alla strada perché al Pronto soccorso non si arriva più in auto, premetto in condizioni sanitarie precarie! Una volta arrivato, viene fatta la prima diagnosi: calcolosi renale con versamento e idronefrosi; al che mi consigliano il trasferimento a Campobasso perché a detta della dottoressa del Pronto soccorso, l'Urologia di Termoli non ha la reperibilità.

Vengo trasferito dopo ore di attesa con dolori da coliche lancinanti, tragitto pericoloso con neve e perturbazione non consona al tipo di trasferimento, non è più possibile accettare noi del basso Molise tutto questo maltrattamento. Campomarino 9mila abitanti, Termoli 35mila abitanti avere queste condizioni disumane essere trattati in questo, si trovi una soluzione al riguardo e un cambio ai vertici della politica di una condizione disastrosa di gestione della nostra regione Molise». È Diego Pecci, il paziente che racconta la disavventura subita solo pochi giorni fa.