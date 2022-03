Ricostruzione post terremoto al palo, sindaci in pressing su Toma

MONTECILFONE. Dopo le prese di posizione del sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, e degli aderenti al comitato sisma 2018, gli amministratori chiamano in causa il presidente-commissario Donato Toma. Lo scorso 24 febbraio è stata protocollata una richiesta di incontro urgente sulla ricostruzione post terremoto. «In considerazione dell’avvenimento sismico in oggetto, si evidenzia che, ad oggi non vi sono significativi aggiornamenti sullo stato di attuazione della così detta fase di “ricostruzione”, sia sugli immobili privati che pubblici, inoltre non è stata completata la liquidazione del Contributo di autonoma sistemazione della fase emergenziale. Pertanto, in un’ottica di leale collaborazione, le scriventi Amministrazioni comunali, al fine di contenere il crescente stato di malessere della popolazione interessata dalla proroga degli strumenti giuridici inerenti tale fase, richiedono un incontro urgente». Una istanza che ha visto la firma dei 21 sindaci: Montecilfone, Giorgio Manes; Acquaviva Collecroce, Francesco Trolio; Campomarino, Piero Donato Silvestri; Castelbottaccio, Nicola Marrone; Castelmauro, Flavio Boccardo; Guardialfiera, Vincenzo Tozzi Guglionesi, Mario Bellotti; Larino, Giuseppe Puchetti; Lupara, Pasqualino Morinelli; Montefalcone nel Sannio, Riccardo Vincifori; Montemitro, Sergio Sammartino; Montorio dei Frentani, Pellegrino Nino Ponte; Morrone del Sannio, Stefania Pedrazzi; Palata, Maria Di Lena; Portocannone, Francesco Gallo; Rotello, Massimo Marmorini; San Felice del Molise, Fausto Bellucci; San Giacomo degli Schiavoni, Costanzo Della Porta; San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo; Santa Croce di Magliano, Alberto Florio e per Tavenna, Paolo Cirulli.