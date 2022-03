Guerra e risvolti economici: allarme per chi commercia in Russia

Prima l'antipasto. Sulla scorta del costo della vita l’Unione nazionale dei consumatori ha stilato una classifica delle città e delle regioni italiane più care. Campobasso è stata situata al 2° posto dei Comuni virtuosi, in termini di convenienza; e così se ne viene subito dietro Potenza. Secondo i dati la Città più cara rimane Bolzano, seguita a ruota da Piacenza. Nel capoluogo altoatesino l’inflazione tendenziale di gennaio (pari a +6,2%) si traduce in una maggiore spesa aggiuntiva annua, equivalente - in media - a 1.972 euro; questa liévita, però, a 2.783 euro se una famiglia si compone di 4 componenti. A Piacenza il rialzo dei prezzi del 6,6% determina un incremento di spesa pari a 1.763 euro per una famiglia media (a 2.467 per una di 4 persone). La città più virtuosa è Potenza, con una spesa aggiuntiva per una famiglia-tipo pari a 914 euro su base annua. Campobasso segue subito dietro il capoluogo lucano, posizionandosi al 2° posto. Qui si vivrebbe con ‘poco’ perché, ad una famiglia, servono 918 euro. Al terzo posto c'è Vercelli (+937 euro); bene Milano, con un’inflazione pari a +3,9%, sotto il 4,8% della media nazionale, e con una spesa aggiuntiva in linea con quella italiana (+1.130 contro 1.126 euro). In testa alla classifica delle regioni, con più rincari (con un’inflazione annua a +5,7%), c'è la Valle d’Aosta che registra - per famiglia - un aggravio medio di 1.449 euro su base annua, vincendo in graduatoria con 2.394 euro se l'agglomerato si compone di 4 persone. Segue il Trentino, dove la crescita dei prezzi (6%, il record per le regioni) implica un’impennata pari in media a 1.626 euro (primato nazionale) e a 2.329 euro per una famiglia di 4 unità. Al 3° posto la Liguria, +5,4%, con un rincaro annuo di 1.211 e 1.998 euro. Le regioni più convenienti sono: Campania (+4,9%, +982 euro in media), Basilicata (+4,6%, +918 euro) e Sardegna (+5,4% e 1066 euro).

Ma un’ulteriore tempesta sembrerebbe abbattersi sull’economia del Molise, già provata da una crisi endemica, acuita dalla pandemia, per i venti di guerra odierni. In effetti c’è grande apprensione tra le imprese che esportano i loro prodotti in Russia a causa degli sviluppi della crisi Ucraina che potrebbe determinare lo 'stop' delle commesse come conseguenza delle sanzioni imposte dalla Ue. In base al 'report' fornito dalla Camera di Commercio locale nel 2020, il volume totale verso la Russia si è attestato ad oltre 6,2 milioni di euro. Al primo posto, il settore dei prodotti alimentari (4,1 mln), seguito da quello dei prodotti chimici (1,05 mln), e da macchinari e materiali da trasporto (0,9 mln). Nei primi nove mesi del 2021 il volume totale delle esportazioni è stato di 4,9 milioni di euro con un incremento di circa 1,1 mln rispetto allo stesso periodo del 2020 (3,8). Anche in questo caso al primo posto ci sono i prodotti alimentari con 3,9 milioni di euro (+900mila rispetto al 2020), seguito dai prodotti chimici con 861mila euro (+273 mila). Nel rapporto 'export/import' la bilancia pende a favore del Molise.

In effetti, nei primi 9 mesi del 2021, il volume totale delle importazioni dalla Russia è stato di circa 1,2 mln di euro (760mila nel 2020). “A causa della guerra crisi con l'Ucraina ci stiamo avvicinando ad una ‘tempesta economica perfetta’, dice il Presidente Ccia Paolo Spina. L’aumento del prezzo delle materie prime coinvolgerà - a cascata - tutte le altre e travolgerà quindi anche l’industria e l’agricoltura. Questo determinerà una diminuzione dei consumi ed un aumento dell’inflazione". Il rimbalzo economico del 2021 sarebbe dipeso - in larga parte - dall’aumento dei consumi interni e solo in misura marginale dalla lievitazione delle esportazioni. Significa che esso avrebbe fatto aggio sulla capacità di consumo del ceto medio o medio-basso, che verrà irrimediabilmente compromesso dall’aumento dell’inflazione. "In Molise – conclude Spina – il problema sarà ovviamente ancora più sentito con effetti diretti, dunque, sulla capacità di generare reddito regionale, anche a causa della contrazione delle esportazioni verso Russia e Ucraina". Per il Presidente CCIA l’economia locale starebbe vivendo, in assenza di diffusione di grandi industrie manifatturiere, "prevalentemente grazie ai consumi da lavoro dipendente. Una compressione delle possibilità di spesa relativa delle famiglie finirà per allargare ulteriormente il divario con le altre regioni italiane. È necessario, in questo contesto che siano varate politiche nazionali in grado di sostenere i redditi medio bassi. Mi sento di condividere - conclude - le preoccupazioni dei sindacati accanto a quelle delle imprese”.

Claudio de Luca