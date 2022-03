‘Dove il fiume incontra il mare’: tour guidato dell’ecosistema della foce del Biferno

CAMPOMARINO. Lo stop forzato dovuto alla pandemia è finito: Ambiente Basso Molise torna a immergersi nei paesaggi della zona costiera, coinvolgendo liberi cittadini e anche docenti di scienze.Per riprendere al meglio l’attività sul campo, l’associazione presieduta da Luigi Lucchese ha scelto di promuovere un tour guidato nella zona della foce del Biferno prendendo parte al progetto ‘Interreg CascadeCoAStal and marine watersintegrated monitoring systems for ecosystemsproteCtionAnDmanagemEnt’, che vede anche la presenza dell’Università degli studi del Molise. La manifestazione è in programma oggi pomeriggio, ritrovo alle ore 15 al Cea, il Centro di educazione ambientale di Campomarino gestito proprio dall’associazione ambientalista.

«Dove il fiume incontra il mare», il titolo della giornata che prevede un tour guidato dell’ecosistema della foce del Biferno e che vedrà protagonisti volontari, esperti di ambiente marino e biologico, liberi cittadini, uniti dalla voglia di contribuire a rendere salubre il territorio e di scoprire le bellezze della natura.I partecipanti attraverseranno la zona umida di Campomarino e arriveranno alla foce del Biferno svolgendo, nel frattempo potranno svolgere plogging, ovvero l’attività che unisce il jogging alla raccolta dei rifiuti (le persone troveranno dei sacchetti lungo il tragitto per ripulire porzioni di terreno), birdwatching, cioè l’osservazione degli uccelli nel loro habitat naturale e infine la citizen science, vale a dire il lavoro di ricerca condotto da esperti, quindi scienziati e ricercatori, cui partecipano però anche cittadini che non hanno esperienza in quel campo. Nell’arco della giornata verranno raccolti materiali a scopo scientifico, rilevati da piante e dai rifiuti, che poi verranno inseriti nel database di biodiversità costiera Wild coastCascade, sviluppato sulla piattaforma di citizen science naturalist.

Il tour guidato avrà la durata di circa tre ore e per partecipare è possibile prenotare al numero 339.7517592. Prevista la presenza dei biologi Ambientali e Forestali: Michele Innangi, Marco Varricchione, Francesco Tozzi, Federica Compagnone, PriscilaVillalobos Perna.

