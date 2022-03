Il Santo Viaggio in Famiglia, verso la Pasqua

TERMOLI. Domenica 6 febbraio 2022 I di Quaresima. Prepariamo il giorno del Signore pregando il Salmo Responsoriale della Liturgia della Parola

Genitori: O Dio, vieni a Salvarci

Figli: Signore vieni presto in nostro aiuto.

Insieme: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen

Breve introduzione. (Un membro della famiglia) Il salmo 91 è una esortazione sapienziale sul tema della fiducia in Dio. Il testo appare una omelia indirizzata a colui che abita all’ombra dell’onnipotente, cioè al fedele che si raccoglie in preghiera nel profondo del proprio essere dove abita Dio. Là egli soggiorna e pernotta, e all’alba attende una Parola che lo accompagni per tutta la giornata e lo accompagni nel vivere nel nome del Signore. Proprio la Parola che conclude il Salmo: “Lo salverò, perché a me si è affidato” infonde il coraggio per superare gli ostacoli e le notti della vita. Dio non ci abbandona a noi stessi, con le sue premure materne, accompagna ciascuno in ogni momento della esistenza.

Insieme: Resta con noi, Signore, nell’ora della prova. (a cori alterni)

Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, dì al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido».

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; non temerai i terrori della notte né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.

Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra; ma nulla ti potrà colpire. Solo che tu guardi, con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi.

Poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda.

Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.

Lo salverò, perché a me si è affidato; lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e gli darò risposta; presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

Insieme: Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.

Momento di silenzio. Ognuno rilegge il Salmo per proprio conto. Segue una breve condivisione: ognuno ripete il versetto che lo ha colpito, eventualmente con una breve sottolineatura.

Tutti insieme: Signore, nostro sostegno è il nostro rifugio donaci un’intelligenza penetrante e una forza d’animo incrollabile, perché non siamo preda dell’insidioso laccio del cacciatore, non ricerchiamo spaventati dalla parola nemica, ma fortificati dalla tua protezione superiamo le nostre paure e le nostre angustie. Donaci di vivere nella certezza che Tu sempre ci custodisci e ci proteggi.

Impegno per la settimana. Oggi siamo invitati a prender coscienza di essere entrati nel cammino che attraverso la Quaresima ci porta alla Pasqua. Iniziamo questa prima settimana regalandoci quotidianamente uno breve tempo per leggere e meditare la Parola del Vangelo.

Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro.

Letture della liturgia: Deuteronomio 26,4-10; Romani 10,8-13; Luca 4,1-13.