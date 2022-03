'Insieme per l'Ucraina', raccolta beni del Comitato Civico termolese

TERMOLI. "Insieme per l'Ucraina" è un Comitato Civico Termolese nato spontaneamente per fare rete con le altre realtà del territorio cittadino e del Basso Molise e adoperarsi nell'aiuto verso il popolo ucraino nel triste scenario della guerra che sta sconvolgendo il mondo. In questi giorni le notizie che rimbalzano dai notiziari e dai social sono così preoccupanti che stanno animando da più parti il fermento della solidarietà che, per fortuna, è un sentimento italiano sempre molto forte. In questo contesto, un nutrito gruppo di cittadini termolesi e ucraini residenti in città, ha inteso dare un fattivo contributo volontario per dare il via ad operazioni di raccolta di beni di prima necessità, in risposta alle esigenze e alle richieste provenienti direttamente dal territorio ucraino. In questo momento così drammatico - evidenziano i referenti dell'iniziativa Tiziana Tomarelli, Liberato Russo e Vera Kapshiy - è importante fare rete nelle azioni di raccolta sull'intero territorio cittadino ma anche supportare concretamente i cittadini ucraini che stanno arrivando in Molise. Ci rivolgiamo alla sensibilità e al buon cuore della collettività termolese con l'impegno personale di assicurare la consegna di beni di prima necessità e di medicinali attraverso logistica e trasporti certificati, ossia quelli garantiti delle più grandi Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio. L'appello che proviene da Kiev e dalle altre città ucraine - sollecitato tra l'altro dalle Organizzazioni umanitarie presenti in quel Paese - contiene precise indicazioni su ciò che realmente serve alla popolazione. Tutto questo per evitare invii di materiale non idoneo o che al momento è di utilizzo superfluo. A questo primo step che impegnerà tutti coloro che vorranno partecipare all'iniziativa, seguirà un secondo momento di confronto per capire, insieme alle altre realtà operanti nel volontariato, quali procedure adottare per assicurare ai profughi in arrivo un degno ristoro presso famiglie e centri di accoglienza. Per quanto concerne la raccolta di medicinali e di alimenti a lunga conservazione, i referenti dell'iniziativa sono pronti ad aprire le porte a partire da SABATO PROSSIMO 5 FEBBRAIO 2022 PRESSO IL CIVICO 39 DI VIA CAIROLI A TERMOLI, CON IL SEGUENTE CALENDARIO:

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE 16.00 ALLE 18.00

VENERDÌ DALLE 18.00 ALLE 20.00

SABATO DALLE 10.00 ALLE 12.30

Per ogni circostanza e offrendo la massima disponibilità, si può far sempre riferimento a:

Tiziana Tomarelli cell. 3701350365

Liberato Russo cell. 3498120608

Vera Kapshiy cell. 3458539113.

"Lasciamo insieme un segno d'amore nel cuore di chi è disperato".

