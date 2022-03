L'assalto al territorio, «Ecco cosa c'è a 300 metri dal ponte della ferrovia»

TERMOLI. La richiesta pressante era partita dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, bonificare la zona di contrada Fucilieri, nei pressi del ponte ferroviario, da rifiuti accatastati in modo selvaggio. Istanza che i consiglieri comunali di opposizione avevano rivolto non solo in via Sannitica. La risposta c’è stata subito, sia ieri che oggi. Ma non basta. Il gruppo consiliare del M5S, formato da Nicolino Di Michele Daniela Decaro, Antonio Bovio e Ippazio Stamerra, ha preso atto di questa operatività, ma individua subito un’altra emergenza ambientale.

«Un'altra parte della nostra città è stata ripulita nella giornata di martedì da rifiuti abbandonati. Si tratta della zona adiacente il ponte della ferrovia in contrada Fucilieri, da noi segnalata in seguito alla ricezione di alcune foto scattate da cittadini termolesi che tengono al nostro territorio e lo monitorano. Fin qui tutto bene se non fosse che ad appena 300 metri da quel sito ce n'è un altro di gran lunga più fatiscente. Accatastati rifiuti di ogni genere e tipo, da copertoni a mattoni rotti, secchi, buste, lamiere, elettrodomestici e chi più ne ha più ne metta. Una vera e propria discarica a cielo aperto. Non è possibile tollerare questo marciume. Occorre trovare una soluzione. Non possiamo continuare a giocare a "guardia e ladri". Nell'immediatezza occorre bonificare l'area ma contestualmente bisogna intensificare i controlli e applicare le sanzioni.

Tanto abbiamo chiesto al Comune di Termoli e all'Arpa Molise con missiva protocollata ieri mattina e di cui attendiamo un celere riscontro. Rispettare la natura significa rispettare noi stessi e investire nel nostro futuro. All'igiene, al decoro, alla salubrità del territorio dobbiamo concorrere tutti, nessuno escluso. «Ringraziando per il pronto intervento il dirigente Gianfranco Bove, segnaliamo che ad appena 300 metri da quel sito oggetto di intervento c’è una vera e propria discarica a cielo aperto come si evince dalle foto. Qui la situazione è ancor più grave della precedente perché sono depositati rifiuti di ogni natura e specie. Si richiede pertanto per un pronto intervento di bonifica e per un controllo più serrato del territorio che consenta di individuare e punire chi abbandona irresponsabilmente i rifiuti».

