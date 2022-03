Squalo capopiatto finisce nelle reti di un peschereccio

TERMOLI. Tropicalizzazione dei mari? Beh, avviene anche questo nell'Adriatico. Il peschereccio Cosimo Padre di Carlo Di Candia, che ospitò anche San Basso nella processione a mare di qualche anno fa, ha pescato a dieci miglia dalla costa uno squalo, esemplare di "capopiatto", da 250 chili circa.

Per saperne di più, abbiamo effettuato ricerche a tema. Come riporta il portale specializzato naturaeanimali.com: «Lo squalo capopiatto è un pesce di grandi dimensioni, può raggiungere anche i 5 metri di lunghezza, non troppo lontano dalle dimensioni di un Grande Squalo Bianco.

Il peso più alto mai registrato è di 590 chili, ma non si hanno statistiche di media sul peso di questa specie.

Una particolarità di questa specie di squalo è quella di avere 6 branchie di respirazione, al contrario degli squali che comunemente sono presenti nelle acque che ne hanno 5.

Proprio per questa sua caratteristica è più paragonabile agli squali che abitavano le acque nel Giurassico. Si ipotizza infatti che questa specie non abbia subito alcuna mutazione 200 milioni di anni, portandola a noi esattamente come era nel giurassico.

Essendo un animale marino di profondità i dati che abbiamo riguardo a questo squalo non sono accurati come per altre specie. Il mese scorso dei ricercatori sono riusciti, dopo vari tentativi, a mettere un GPS su un esemplare.

Questo dovrebbe portare all’ottenimento di nuovi dati e scoperte riguardo questo animale.

Il capopiatto ha un’alimentazione molto varia che va dai molluschi e crostacei fino a pesci come il salmone o anche le razze e le foche».

