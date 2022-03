Campionati nazionali, i cuochi del Team Molise sono pronti

MOLISE. A partire dalle ore 20 a Chiauci, presso il Ristorante “La Volpe”, della famiglia Vassolo, il team molisano capeggiato da Gaetano Minervini, e dal team manager Domenico Antenucci, presenterà i piatti che porteranno ai campionati Italiani di Rimini e testeranno la squadra composta da giovani chef Molisani.

Così il team Molisano continua nell’allenamento per ribadire il successo del 2019. Una squadra rinnovata che sicuramente non reciterà il ruolo di comprimaria nei confronti di Team più blasonati quali quelli Pugliesi, Lucani, Toscani, Siciliani. Una squadra equilibrata fatta di esperienza e freschezza giovanile che saprà sicuramente ben figurare grazie ai due veterani, a capo della delegazione. Presente alla presentazione dei piatti lo chef, già Nazionale Cuochi, Nicola Vizzarri che insieme ad esperti dovrà sintetizzare e dare un giudizio alla squadra e supportare la stessa con una sorta di giudizio, se ve fosse necessità, atto al miglioramento. Il Molise ormai è nell'albo delle eccellenze del gusto e la squadra dell'Associazione dei Cuochi Molise, facente parte della Federazione Italiana Cuochi, non ha nulla da temere ed invidiare nessuno. Tanta strada è stata percorsa grazie alle vecchie guardie quali Vittorio Sallustio, Adriano Cozzolino, Massimo Talia, Nicola Iasenza e tanti altri.

Oggi il Molise e i suoi chef sono una realtà che rende lustro ad una Regione dalla biodiversità straordinaria. Esserci sarà un bel goder delle prelibatezze della nostra straordinaria terra.