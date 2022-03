«No alle aste», D'Andrea: non parteciperemo alla manifestazione di Roma

TERMOLI. Il referente molisano dell’associazione Base Balneare con Donnedamare, Pietro D’Andrea, conferma la posizione da sempre espressa in materia di concessioni demaniali balneari: «Saremo sempre contro le aste. Per questo motivo non parteciperemo alla manifestazione a Roma, organizzata da Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti, perché la loro richiesta di basa solo contro la legge che intende riassegnare le concessioni balneari tramite gare pubbliche, senza il riconoscimento del valore aziendale delle imprese e non ribadisce il netto no alle aste.

Noi siamo, e continueremo ad essere, un sindacato autonomo, fatto da balneari sempre sulle barricate, poiché, qualora ci fossero le aste, perderebbero tutto. È per questo motivo che, ormai da 12 anni, le combattiamo. Nei nostri stabilimenti ci sono storie di vita, sacrifici, investimenti, identità turistico-culturale. Non ci siamo mai tirati indietro di fronte ad una manifestazione: grazie a queste, e ai presidi, abbiamo rispedito al mittente la bozza Fitto, il Ddl Ammazza-balneari e altri provvedimenti dannosi per la categoria. Siamo chi ha invitato Bolkestein in Italia e siamo sicuri della giustezza delle nostre tesi: legittimo affidamento, doppio binario, esclusione dalla Bolkestein, trovano corrispondenza e solide basi giuridiche, a differenza dei millantati paletti del decalogo proposto da alcuni sindacati - già sul tavolo del leader della Lega, Matteo Salvini - il giorno dopo la Sentenza del Consiglio di Stato, senza alcuna consultazione con gli altri sindacati. Fatta questa premessa, La Base Balneare ha chiesto e preso in esame di partecipare alla manifestazione, così come ha alacremente lavorato per mantenere l’unità del comparto, chiedendo che il messaggio fosse "No alle aste”; la richiesta fatta da alcuni di noi, è stata però rispedita al mittente. Crediamo quindi che, chi decide di andare a manifestare, debba esserne consapevole, in modo da evitare fraintendimenti e che ognuno sappia a cosa va incontro; rinnoviamo, inoltre, la nostra richiesta a Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti, affinché includano nella loro lotta quella per il “No alle aste”, per un fronte unito che possa tutelare l’intera categoria.

Detto questo ci vediamo a Carrara il 4 marzo per l’Assemblea Unitaria di Cna, Base Balneare e Assobalneari».