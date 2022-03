Human library: all'istituto Majorana la testimonianza dell'ucraino Anatolyi

TERMOLI. Si chiama Human library ed è la stanza in cui si raccontano le persone, le loro vite, le loro storie. Una è quella Althosyn Anatoliy e della sua Ucraina, quella che in questi giorni ci viene mostrata dai tg dilaniata dalla guerra, la cui identità è minacciata con le armi e difesa con il sangue, quello di migliaia di civili.

Human library, promosso dalla professoressa Angiola Marinucci, è il progetto partito lo scorso lunedì, 28 febbraio, all’istituto tecnico Ettore Majorana di Termoli e al quale hanno preso parte gli studenti della II e IV A di indirizzo informatico. Lo scopo dell’iniziativa è quello di creare una sorta di stanza del dialogo, per ricordare l’importanza dell’incontro e dell’interscambio tra individui al fine di confrontarsi su temi di attualità, ed estremamente attuale è stato, infatti, la tematica su cui hanno avuto modo di riflettere gli studenti. Althosyn Anatoliy ha lasciato la sua terra diversi anni fa per cercare fortuna, a Termoli ha trovato l’integrazione sociale che cercava, perché qui vive e lavora in un ristorante e può permettersi un tetto sulla testa ed anche di mettere da parte qualche risparmio forse, ma nella sua Patria ha lasciato molti membri della famiglia ed una parte del suo cuore, che oggi è straziato dalle atrocità del recente conflitto.

L’incontro è stato particolarmente apprezzato dai ragazzi perché ha saputo suscitare emozioni e indurli a riflessioni profonde, considerazioni che possono nascere solo quando l’uomo ha modo di conoscere altri uomini e con essi ricostruire quel tessuto sociale disgregato dalla pandemia e ora minacciato dalla guerra.