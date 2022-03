Marcia della pace, Serracapriola c'è

SERRACAPRIOLA. Grande partecipazione alla Marcia della Pace, organizzata dalla Proloco Turistica e l’Amministrazione comunale di Serracapriola, mercoledì scorso, 2 marzo.

Presenti anche gli studenti e i docenti delle scuole di ogni ordine e grado di Serracapriola. Tutti insieme per dire No alla guerra, tramite questa manifestazione per la pace in Ucraina. Nonostante il freddo gelido, la popolazione tutta, ha risposto in maniera numerosa per esprimere il proprio dissenso a ciò che sta accadendo in questi giorni in Ucraina.

Il corteo è partito dalla sede della scuola media, per poi incontrare gli allievi della primaria; tutti insieme sono andati verso la sede del municipio, dove erano presenti tutte le autorità civili e religiose.

“La pace è il sole del mondo”, recitava uno dei numerosi cartelloni preparati dagli alunni dell’Istituto comprensivo “Grimaldi-Giovanni Paolo II”, denotando tanta sensibilità da parte loro. La manifestazione si è conclusa a “Porta Bianchini” dove dal 2019, anno del millenario, è stata posta una mano gigantesca, come simbolo di pace e accoglienza.

Galleria fotografica