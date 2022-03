«No alla guerra, fuori dalla Nato», il messaggio lanciato dalla Rete della Sinistra

TERMOLI. Non nasconde un pizzico di delusione per la scarsa partecipazione, ma la Rete della Sinistra, per voce di Marcella Stumpo, assieme al segretario regionale del Prc Molise, Pasquale Sisto, hanno voluto lo stesso lanciare un messaggio.

Ripreso in diretta Facebook da Termolionline il presidio pacifista organizzato sul corso Nazionale, ieri, nel tardo pomeriggio, con alcune decine di attivisti e militanti, che hanno sventolato la bandiera della Pace e detto a chiare lettere come l'Italia, Costituzione alla mano, ripudi la guerra.

Da qui anche il chiaro monito a trovare una via negoziale nel conflitto tra Russia e Ucraina, definito dalla Stumpo aggressione criminale. Ma c'è di più cartelli inneggianti all'uscita dalla Nato, che a dire degli organizzatori della manifestazione doveva cessare il suo ruolo alla scomparsa del Patto di Varsavia.

Infine, anche stigmatizzato chi se la prende con la cultura russa, che nulla c'entra con la follia imperiale di Putin.

