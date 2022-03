Battaglia contro l'inciviltà e rifiuti, cosa dice la norma

TERMOLI. Checché ne pensi l'assessora Colaci del Comune di Termoli, quei tutori dell'ordine che pretendessero di rimestare nei contenitori di rifiuti, nella speranza di reperire 'chi' li abbia depositato ... fuori dal vaso, attraverso documenti (una lettera, una fattura o altro) che portino ad un colpevole, oltre ad imbrattarsi le mani, otterrebbero risultati che–in sede di giudizio–non riuscirebbero di alcun vantaggio. Questo perché il principio della personalità della pena - come vedremo - implica che nessuno, se non l'autore della violazione, può essere chiamato a risponderne.

La legge n. 38/2009 dispone la possibilità, da parte dei Comuni, di utilizzare la videosorveglianza al fine di assicurare sicurezza urbana nei luoghi pubblici o in quelli aperti al pubblico. Ma un provvedimento del Garante della Privacy ammette che, a seguito di contestazione, saranno determinanti l'attività e le modalità di accertamento così come la verbalizzazione e la successiva notifica dell'addebito. In una situazione del genere, è evidente che l'autore dell'illecito possa non essere un soggetto noto agli operatori. Occorrerà, quindi, risalire alle sue generalità mediante l'ispezione dei rifiuti abbandonati oppure con la rilevazione del numero di targa del mezzo utilizzato sul luogo. Frequenti pure i casi in cui, anche a distanza di settimane, si redigano verbali di accertamento nei confronti di soggetti identificati attraverso la lettura ottica della targa dell'autovettura utilizzata per raggiungere il luogo.

La metodologia più comune impegna gli organi di controllo in un'attività di indagine non semplice e persino discutibile, con un dispendio di uomini e mezzi importante a fronte di risultati che non sempre riusciranno utili. La difficoltà è strettamente proporzionale alla ostica individuazione della condotta di abbandono di rifiuti o di errato conferimento al suo autore; ciò in ragione del solo rinvenimento tra i rifiuti di uno o più documenti riconducibili con certezza.

Il comma 1 dell'art. 192 del Dlgs n. 152/2006 vieta, in via generica, l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo; il c. 2 vieta l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque sotterranee superficiali. La norma sanzionatoria dell'art. 255 infligge sanzioni amministrative pecuniarie con aumento della stessa (sino al doppio) nel caso si controverta di rifiuti pericolosi. In considerazione delle competenze in merito dei Comuni e della specificità dell'operato da parte della Polizia locale (o di altri soggetti espressamente individuati con decreto sindacale), la normativa di riferimento sarà il Regolamento o le eventuali ordinanze partorite dal Sindaco. Altro aspetto è quello dell'abbandono dei rifiuti incontrollato sul suolo, magari contraddistinto dal rinvenimento di un cumulo significativo ancorché non racchiuso in un sacchetto – dedicato o meno – ma liberamente lasciato su suolo pubblico. La proprietà certa degli oggetti comporterà di poter addebitare all'autore la responsabilità di avere abbandonato gli oggetti in difetto di autorizzazione in un luogo adibito abusivamente a discarica ovvero per aver consentito–o comunque non impedito–che altri lo facessero (si pensi ad esempio ai traslochi affidati a terzi).

Una sentenza del Tribunale di Nuoro (la n. 783/2015) specifica che tale tipologia di responsabilità può essere dolosa o colposa nella duplice veste di natura omissiva e commissiva. Un cenno merita quanto dettato dell'art. 232, bis e ter. Allo scopo di garantire e di salvaguardare il decoro urbano la disposizione impone il divieto dell'abbandono di mozziconi di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (tra questa carta, scontrini, gomma da masticare etc). Dal punto di vista dell'accertamento, in considerazione di fattispecie apparentemente banali (che determinano allarme nei centri delle città, soprattutto turistiche), occorre osservare che la peculiarità della tipologia di comportamento non permette la contestazione in flagranza, non essendovi certamente alcuno spazio per contestazioni differite o per indagini positive sulle generalità dell'autore.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione del Comune può essere presentato ricorso al Giudice di pace. Quello di Napoli (sentenza n. 369/2016) si è espresso su di una mancata raccolta differenziata nei confronti di un residente, senza addivenire in ogni caso ad un addebito immediato, ma identificando lo stesso ('ex post') quale soggetto obbligato 'in solido'.

Ha statuito che debba - sempre e comunque - essere identificato il soggetto autore dell'illecito; ciò in funzione del principio della responsabilità personale della violazione di natura amministrativa. Quindi a nulla vale ricondurre la stessa al capo famiglia di un nucleo residente in zona; o al soggetto intestatario della tassa sui rifiuti. Il Gdp ha ritenuto che difettasse, nel caso specifico, sia una contestazione immediata sia una precisa indicazione degli accertamenti effettuati dalla Polizia locale per giungere al nominativo del ricorrente presunto trasgressore. Così pure il percorso logico-deduttivo di individuazione di chi ha conferito nel contenitore aperto rifiuti non correttamente selezionati e divisi per tipo.

Claudio de Luca