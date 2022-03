Pro loco, ripreso il dialogo dell'Unpli Molise con l'assessore Cotugno

CAMPOBASSO. «Ringrazio sinceramente l’Assessore Cotugno che, dopo tanti mesi di obbligata lontananza a causa del Covid, ci ha ricevuto con la consueta gentilezza e tempestività nella speranza che si avvicini sempre di più la ripresa della normale vita nei nostri paesi e città». Queste le parole con cui Simone Di Paolo, Presidente dell’Unpli Molise (Unione Nazionale Proloco d’Italia) ha salutato l’Assessore regionale Vincenzo Cotugno, con delega al Turismo, in occasione dell’incontro che si è tenuto a Campobasso lo scorso 28 febbraio 2022.

«Voglio anche precisare, per chiarezza – ha aggiunto il Presidente Di Paolo – che l’UNPLI Molise e tutta l’organizzazione delle Pro Loco è assolutamente apolitica e apartitica e se in questi mesi di forzata inattività qualcuno ha messo in dubbio questo nostro “status” ha commesso un grave errore. Noi abbiamo sempre collaborato con lealtà, autonomia ed impegno, e continueremo a collaborare, con tutte le istituzioni molisane, soprattutto con la Regione e in particolare con l’Assessorato al Turismo».

Hanno partecipato all’incontro anche il Consigliere Nazionale, Marina Paglione, il Vicepresidente, Michele Colavecchio ed il membro del Consiglio regionale Unpli, Andrea Cinocca, delegato alla progettazione delle iniziative.

La delegazione dell’Unpli Molise ha chiesto all’Assessore Cotugno una maggiore considerazione ed il giusto riconoscimento per le Pro Loco che rappresentano la vera forza del territorio, le sue sentinelle.

«I circa 6mila volontari – ha precisato Michele Colavecchio – che con serietà ed allegria potranno tornare a organizzare le centinaia di eventi, sottraendo tempo prezioso alle proprie famiglie, per animare i nostri splendidi borghi con iniziative a carattere sociale, culturale e tradizionale, meritano un’adeguata e maggiore attenzione da parte di tutti coloro che sono responsabili dello sviluppo del turismo nella nostra Regione».

«In questi mesi di lunga pandemia – ha voluto sottolineare ancora Di Paolo – le Pro Loco hanno potuto organizzare pochi o nessun evento, pertanto oggi sono prive di risorse da utilizzare per le prossime iniziative. Diventa indispensabile, quindi – questo l’appello fatto all’Assessore dal Presidente dell’UNPLI Molise – sostenere le Associazioni Pro Loco anche con un concreto e valido aiuto economico». Di Paolo inoltre ha promesso: «Faremo intervenire i nostri volontari tutte le volte che la Regione avesse necessità di offrire servizi turistici aggiuntivi che diversamente non potrebbe gestire». «Sarebbe importantissimo – ha concluso Di Paolo – che anche l’Asrem ci assicurasse la sua qualificata collaborazione per l’organizzazione delle sagre, che sono espressione di storia e tradizioni locali, naturalmente nel pieno rispetto della normativa anti-Covid».

Il consigliere Andrea Cinocca, delegato alla progettazione, ha rivolto quesiti tecnici inerenti al Bando “Molise è Cultura” ai quali l’Assessore Cotugno ha dato esaurienti risposte. Il bando, secondo l’Assessore, sarà pubblicato nei prossimi giorni.

MARINA Paglione, nella sua veste di Consigliere Nazionale ha sottolineato: «L’Unpli, in tutte le sue articolazioni nazionali, sta dando una forte spinta alle iniziative di carattere culturale che nascono nei vari territori perché l’Italia spicca nel Mondo proprio per le sue profonde radici culturali. Sotto tale aspetto – ha aggiunto Marina Paglione – il Molise può vantare in Francesco Jovine un grande rappresentate della cultura meridionale al quale vorremmo e dovremmo dare insieme il giusto risalto e prestigio con iniziative di ampia risonanza regionale e nazionale».

I rappresentanti dell’Unpli Molise hanno manifestato grande soddisfazione per l’incontro avuto ed hanno auspicato che il confronto frequente con le istituzioni e la piena collaborazione dichiarata possano dare una forte spinta alla libera e spontanea iniziativa delle Pro Loco affiliate per un futuro di sviluppo turistico ed economico di tutto il Molise.