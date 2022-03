Gas, petrolio e il futuro energetico dell’Europa

Data per certa la premeditazione dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Putin e gli altri leader del Cremlino, infatti, hanno pianificato per tempo l’attacco visto che hanno messo da parte, negli ultimi anni, un gruzzolo pari a 630 milioni di dollari in riserve valutarie. Un deposito finanziario, detenuto nella banca centrale in altre valute da poter usare in modo discrezionale, che permetterà agli oligarchi russi di far fronte alle sanzioni imposte dalla comunità internazionale, alla perdita totale dei proventi delle esportazioni di gas naturale dall’Europa o per supplire ai cambiamenti inaspettati nel prezzo del petrolio. La tattica di utilizzare il fabbisogno europeo di gas (di cui il 40% viene sopperito proprio dalla Russia) come mezzo per piegare l’Europa alle pretese imperialiste del Cremlino, potrebbe però ritorcersi contro il Putin e il suo entourage.

Nell’immaginario del leader unico, l’Europa dovrebbe reagire alla perdita del flusso di gas dalla Russia riconoscendone la sua vitalità per il proprio sistema economico, in quanto si renderebbe conto che non è in grado di sostituire i combustibili fossili con fonti di energia rinnovabile. Secondo i calcoli fatti dagli oligarchi russi, il livello di esasperazione e paura dovuti prima alla pandemia e ora al recente caro petrolio porterà un malcontento tale nella popolazione da convincere i governi europei a cedere ai ricatti di Putin per quanto riguarda le sue rivendicazioni sulle basi NATO e ad abbandonare parte dei progetti di transizione energetica. Ma la realtà si sta dispiegando in tutt’altro modo. Il livello di indignazione dei cittadini europei nei confronti delle decisioni di guerra adottate dal Cremlino, sta spingendo i propri governi nella direzione opposta rispetto a quanto sperato da Putin. Non solo l’Europa sta adottando politiche volte ad accelerare la sua transizione verso i parchi eolici, ad utilizzare gli hub dell’idrogeno euro-nordafricani e a spostare le proprie importazioni di gas naturale verso gli Stati Uniti, ma persino il malcontento interno russo potrebbe mettere a dura prova la tenuta del governo.

Dal punto di vista economico il Paese potrebbe presto soffrire dal taglio nelle esportazioni mettendo in grave difficoltà la Gazprom, la più grande delle aziende russe esportatrici in Europa di gas naturale, la quale potrebbe presto trovarsi sommersa di cause legali e sanzioni elevate per non aver tenuto fede ai propri impegni contrattuali; in questo caso a pagarne le spese più alte sarebbero gli stessi cittadini russi che su Gazprom fanno affidamento per il combustibile invernale per il riscaldamento. La transizione energetica dell’Europa verso le rinnovabili richiederà sicuramente tempo, ma il fatto che molti dei finanziamenti stanziati dall’Unione Europa con il piano NextGenerationEU siano destinate proprio a questo scopo fa bene sperare che la scelta e l’impegno preso dai Paesi europei sia irreversibile. Può anche accadere che nel breve periodo, per sopperire alle perdite di gas naturale provenienti dalla Russia, si sia costretti a ricorrere nuovamente al carbone (già responsabile della metà delle emissioni di gas serra a livello globale). È questo lo scenario prospettato da Mario Draghi in caso di emergenza: riaprire le centrali a carbone e contare su quelle a olio combustibile. L’Europa quindi si trova a dover fronteggiare una sfida notevole ma per nulla impossibile, in quanto già prima di questa grave crisi geopolitica aveva già imboccato la strada della transizione energetica, la guerra in Ucraina non fa dunque che accelerare il processo. Per quanto riguarda la Russia, a lungo termine le sue tattiche di guerra e di ricatto economico potrebbero provocare la sua rovina, in quanto se perde tutti i contratti con l’Europa si ritroverà 1.688 trilioni di metri cubi di riserve di gas, equivalenti a 100 anni di fornitura, che nessuno vuole comprare.

