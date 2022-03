Pos, Forum per la difesa della sanità si appella ai sindaci: “Ricordate il vostro ruolo”

CAMPOBASSO. Il ‘Forum molisano per la difesa della sanità pubblica di qualità’, ricorda ai Sindaci il loro ruolo di massima autorità sanitaria nei Comuni da loro amministrati, sperimentato dalla trincea che hanno vissuto nei due anni di Pandemia.

Per questo li esortiamo a voltare finalmente e davvero pagina, comunicando al Presidente-Commissario ciò che davvero è necessario fare: il Pos 2022/2024 sarà preparato, come i precedenti, dall’Agenas e sarà la prosecuzione e l’applicazione integrale del Pos 2015/2018, a firma Frattura. Non a caso abbiamo impugnato in tanti, sindaci compresi, il Pos 2019/2021, firmato (probabilmente senza averlo letto) da Toma, preparato dall’Agenas in diretta continuità peggiorativa con il precedente. È ora di dire, una volta per tutte, che il Pos di Frattura è stato adottato solo grazie ad una legge dello Stato dichiarata anticostituzionale,quindi, di fatto mai approvato.

Le richieste che dovrebbero portare i Sindaci Molisani al Commissario Toma sono:

- impegnarsi con il Governo a chiudere con il Pos 2015/2018 nel quale sono già preannunziate e previste:

1) la smobilitazione fino alla chiusura dell’ Ospedale di Termoli, ma poi anche di quello di Isernia;

2) il regalo all’Abruzzo della sanità pubblica del Basso Molise;

3) a Campobasso la fusione Cardarelli – Cattolica, divenuta anacronistica dopo l’evoluzione della struttura confessionale in Società per Azioni e la sua vendita a privati sconosciuti, che potranno sempre delocalizzarla in base alle loro esigenze di profitto.

- ottenere dal Governo una legge ad hoc,che abolisca il debito sanitario della Regione Molise, non emendabile in altro modo, cresciuto anche per volontà dei Governi Nazionali che si sono succeduti.

- abolire il debito come premessa indispensabile ad ottenere il personale sanitario necessario a rilanciare una Sanità Pubblica di qualità, sia Ospedaliera che Territoriale, degna di questo nome, e di attrarre personale,oggi fortemente carente per le scelte scellerate adottate,senza il quale è assolutamente inutile costruire nuove strutture inutilizzabili.

- prevedere un Ospedale esclusivamente dedicato alle patologie infettive, tenuto conto della necessità che abbiamo ed avremo di convivere con il covid 19, tutte le sue varianti e le nuove virosi ormai ampiamente previste.

- impegnare il Commissario Toma, se ne è capace e ne ha la volontà, a far sì che il nuovo POS consideri la Sanità privata accreditata accessoria e non sostitutiva di quella pubblica.

Questo il forum molisano per la difesa della sanità pubblica di qualità, si aspetta dai Sindaci eletti dai cittadini di tutti i comuni.