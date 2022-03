Protezione civile e allievi di kung-fu abbracciano Ivan e la sua famiglia

PETACCIATO. Folla commossa ieri pomeriggio per l’ultimo saluto al maestro di kung-fu Ivan Vincenzi, fratello dello chef Bobo.

Una lunga malattia lo ha portato via agli affetti, agli amici, agli allievi, a soli 61 anni.

La comunità di Petacciato ha partecipato ai funerali, stimandolo, aveva sempre un sorriso e una parola buona per tutti. Impegnato come volontario anche nelle associazioni di volontariato come la Protezione Civile a Petacciato, con la sezione locale che gli ha reso omaggio all'arrivo del feretro sul sagrato della chiesa, suonando le sirene come segno di saluto.

C’erano tutti i suoi piccoli allievi, il suo compagno di discipline di arti marziali Carmine De Palma, che dandogli l'ultimo saluto con gli occhi lucidi rivolgendoli in cielo ha detto: "Ora, senza più te al mio fianco che mi organizzavi tutto sono diventato orfano».

Tanti i messaggi di cordoglio di semplici amici e conoscenti che in questo tristissimo giorno si sono voluti stringere attorno alla moglie Rosanna e ai suoi tre figli e agli altri familiari.

Galleria fotografica