Via la sabbia dal porto turistico ‘Marina Sveva’: divieto di navigazione e sosta

MONTENERO DI BISACCIA. Al via i lavori di dragaggio dei fondali del Porto Turistico “Marina Sveva” e del successivo ripascimento. Per consentire lo svolgimento dei lavori in maniera sicura, la Capitaneria di porto di Termoli ha emanato un’ordinanza di divieto di interdizione dell’area alla navigazione.

Il testo:

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

RENDE NOTO

che, a far data della presente e fino al termine dei lavori e comunque non oltre il 31 marzo 2022, nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 19:00, la società MOLINO s.r.l. con sede in Vasto (CH), in Corso Mazzini n° 207 per conto della società S.M.M. spa, effettuerà lavori di rimozione di materiale sabbioso e successivo spostamento dello stesso (sedimenti accumulati lungo il canale di accesso all’imboccatura del porto turistico di “Marina Sveva” nel comune di Montenero di Bisaccia) nelle aree meglio evidenziate nell'immagine allegata

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione/Divieti)

Nel periodo di tempo e nel tratto di mare di cui al RENDE NOTO, nella fascia oraria compresa dalle ore 06:30 sino alle ore 19:30, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ormeggio, la balneazione e qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare.

Articolo 2

(Prescrizioni)

La Società responsabile dei lavori durante le operazioni, dovrà provvedere a interdire l’area oggetto dei lavori nonché l’area di ripascimento, mediante l’apposizione di barriere e/o boe gavitelli, personale di guardia ed appositi cartelli monitori e ogni mezzo ritenuto idoneo al fine di segnalare il divieto di accesso a persone e mezzi.

Il direttore dei lavori, giornalmente, dovrà annotare il quantitativo di materiale movimentato e depositato nell’area indicata, comunicando alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Termoli l’inizio e la fine delle operazioni giornaliere.

Sarà altresì cura del responsabile delle lavorazioni fornire un recapito telefonico di pronta reperibilità alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Termoli ed avvisare immediatamente la stessa autorità marittima di qualsiasi evento dovesse verificarsi, tale da

mettere a repentaglio la sicurezza delle attività che, in tale circostanza, dovranno essere

subito sospese.

I comandanti/conducenti di qualsiasi unità navale che navigheranno nei pressi dell’area interdetta dovranno navigare sempre e comunque alla minima velocità consentita per il governo sicuro dell’unità utilizzando ogni eventuale ulteriore accorgimento tenendosi a debita distanza di sicurezza e comunque a non meno di 100 metri dall’unità intenta a vigilare sullo svolgimento dei lavori citati in premessa.

Qualora eventuali unità navali abbiano impellenti ed improcrastinabili necessità di accedere o uscire dal porto turistico le stesse dovranno preventivamente concordarne modalità e tempi con la Direzione lavori.

Articolo 3

(Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Guardia Costiera, delle altre forze di polizia che per compiti di istituto abbia interesse ad accedere ed il personale ed i mezzi navali della ditta esecutrice dei lavori.

Eventuali unità navali che abbiano impellenti necessità di accedere o uscire dal porto turistico dovranno concordare con la Direzione dei lavori le modalità.

Articolo 4

(Punitivo)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione