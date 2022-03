Cooperazione sulla filiera olivicola: a Larino si presenta "Aristoil plus"

LARINO. Prima sessione formativa italiana in presenza sulla produzione di olio extravergine di oliva sano! Il Comune di Larino è partner associato dell’associazione Città dell’Olio nel progetto Aristoil Plus finanziato nell’ambito del programma di cooperazione Europea Interreg Med. Si tiene oggi presso l’Istituto Agrario con inizio alle ore 17 la prima formazione in presenza rivolta ai produttori locali. L’attività formativa è organizzata dai partner italiani di Aristoil Plus Associazione Nazionale Città dell'Olio (Anco) in collaborazione con Svi.Med. e sarà condotta dall’ esperto del Consorzio Olivicolo Italiano (Unaprol), Annunziato Scaramozzino.

Dopo i saluti del sindaco del comune di Larino, Giuseppe Puchetti, e delle altre autorità istituzionali presenti, la dottoressa Federica Romano, Project Manager Anco illustrerà gli obiettivi del progetto e farà una panoramica sul mercato italiano dell'olio d'oliva e presenterà le linee guida Aristoil Plus per la produzione di olio d'oliva sano, il kit di strumenti realizzati nell'ambito del progetto e l'Aristometro (strumento di misurazione del livello di polifenoli nell'olio extravergine di oliva. Il professore Annunziato Scaramozzino, presenterà agli stakeholder la Aristoil Plus hub e le modalità per l'adesione al protocollo di progetto che avrà lo scopo di creare un cluster di aziende nel settore dell'olio Evo per capitalizzare e produrre i risultati e gli obiettivi del progetto, compreso il collare di bottiglia di olio extravergine di oliva sano.

