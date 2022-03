Sanità e San Timoteo, sindaci "pronti a tutto"

TERMOLI. Con l’eccezione di una decina di comuni, forse meno, il basso Molise si ritrova in sala consiliare, attraverso i propri rappresentanti eletti dal popolo, i sindaci, per discutere su come uscire dal tunnel del diritto alla salute che si sta affievolendo giorno dopo giorno sul territorio, senza certezze.

L’ospedale San Timoteo è baricentrico rispetto al terzo di territorio che punta alla costa, specie dopo il drastico ridimensionamento dell’ospedale Vietri, da qui l’esigenza di fare quadrato attorno a un baluardo ineludibile.

Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, forte anche del ruolo di presidente della Provincia ed ente capofila dell’Ats, ha così convocato i colleghi (anche dell’Ats frentano), per disegnare un solco, una linea Maginot verso la Regione Molise.

Invito raccolto con grinta da chi deve rispondere quotidianamente ai disagi vissuti e subiti dalla popolazione.

L’incontro si è chiuso dopo quasi due ore col chiaro intento di mettere i vertici regionali in condizione di rispondere, oppure sarà battaglia.