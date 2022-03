“Molise: quale energia?”, il dibattito al Cosib

TERMOLI. Dalle 9 di domani, sabato 5 marzo, presso l’auditorium del Cosib è in programma un incontro tra rappresentanti di associazioni, imprenditori, amministratori locali, nonché studiosi dei cambiamenti climatici e delle emissioni in atmosfera, con l’obiettivo di favorire un confronto pubblico sul tema della produzione di energia. Il titolo del convegno è infatti “Molise: quale energia?”. La mattinata sarà dedicata allo sviluppo di momenti di studio e di riflessione sulle difficoltà legate, da un lato, al piano energetico molisano e, dall’altro, all’emergenza climatica in atto. Programmato mesi fa, il Convegno appare oggi, di fronte alla gravità della guerra in Europa determinata anche dalla produzione e dall’uso di fonti fossili, ancora più centrale e stimolante.