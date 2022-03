Battaglia sul Pos, udienza rinviata al 10 marzo: al Consiglio di Stato si punta su Emodinamica

ROMA. Un lutto che ha colpito il magistrato relatore ha costretto ad aggiornare al 10 marzo prossimo l’udienza in camera di consiglio sull’appello chiesto dalla Casa dei Diritti, in primis, assieme ad altre associazioni, partiti e Comuni, contro il diniego alla sospensiva decretato nel dicembre scorso dal Tar Molise sul Pos 2019-2021.

L’udienza era in programma ieri al Consiglio di Stato. Intanto, abbiamo acquisito un ulteriore documento che è stato presentato dopo un intervento in fase di costituzione da parte dell’Avvocatura dello Stato, con cui le avvocatesse Laura Venittelli e Rita Matticoli evidenziano come «L'atto impugnato, diversamente da quanto si legge del decreto cautelare del Tar Molise e nelle avverse considerazioni difensive, è un atto con immediati effetti lesivi nei confronti di tutti i cittadini molisani , le cui conseguenze dannose si sono già, di fatto, verificate dopo circa un mese dalla pubblicazione del Dca 94/21.

Infatti, il Dirigente della cardiologia dell'Ospedale di Termoli, forte del Pos appena adottato, già dal mese di settembre 2021, ha sospeso la reperibilità dei cardiologi per diverse giornate della settimana (giornate individuate di settimana in settimana) presso l'ospedale San Timoteo, reparto di Emodinamica. La sospensione è stata adottata con " comunicazioni" che si allegano e che rappresentano semplici atti organizzativi del personale, con effetti sulle giornate di apertura e chiusura del reparto. Non si tratta di provvedimenti formali di soppressione del reparto, bensì di semplici comunicazioni adottate grazie al Pos e che hanno avuto l'effetto di negare le cure ad un infartuato.

Tanto a dimostrazione del fatto che il Pos è atto immediatamente operativo e lesivo di interessi legittimi e diritti soggettivi, tant'è che ha consentito al Primario di Cardiologia (soggetto privo della capacità giuridica di aprire e chiudere un reparto) di ridurre il servizio con una semplice nota di organizzazione del lavoro. In assenza del Pos ciò non sarebbe stato neppure immaginabile. Come si è scritto nella memoria del 25.2.2022, la chiusura dell'emodinamica, conseguenza delle indicazioni contenute nel Pos 2019/21 - Pos che rimanda ad accordi di confine con le regioni limitrofe, ovvero ad accordi mai stipulati con la vicina Regione Abruzzo per giustificare lo smantellamento del reparto in questione- ha già provocato una vittima, il Raffaele Venittelli, il quale recatosi con infarto acuto al miocardio la sera del 2.10.2021, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Timoteo, si è visto rifiutare le cure perché "emodinamica di Termoli era chiusa", ma quello che è ancor più grave e che l'emodinamica di Campobasso, centro Hub delle malattie cardiache che , secondo gli enti convenuti dovrebbe soddisfare , per rispetto del DM 70/2015 e per le esigenze di pareggio di bilancio, i Livelli essenziali di assistenza, si è rivelato insufficiente ed inadeguato per incapienza dei posti letto. Il signor Venittelli, infatti, è stato rifiutato da emodinamica di Campobasso impegnata con un altro paziente, tanto a conferma che la previsione contenuta nel Pos ovvero della concentrazione della rete delle emergenze cardiologiche nell'Hub di Campobasso, centro unico di accettazione delle emergenze aperto h 24, con Termoli ed Isernia nel ruolo di centri Spoke, di mero supporto logistico( aperti quindi a giorni alterni), non è adeguata a far fronte alle emergenze dell'intero territorio regionale ed è costata la vita ad un uomo di 58 anni.

Il Pos 2019-21 cancellando e/o riducendo emodinamica di Termoli ed emodinamica di Isernia, senza alcuna misura alternativa, crea un vulnus nel diritto alle cure dei cittadini della piccola regione Molise».