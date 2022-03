Odissee dei pazienti, non si scioglie il nodo della Diabetologia

TERMOLI. La fantasia della politica sembra non conoscere limiti in materia di pessimo utilizzo delle risorse finanziarie. Dopo la decisione di inidoneità del presidio ospedaliero di Larino quale Centro Regionale Covid, il cui costo non avrebbe superato i 2 milioni di euro contro i presunti 9 per la Torre di Campobasso, si sta avvicinando un diverso imprevedibile futuro per il San Timoteo di Termoli.

Dal cilindro dei politici non è uscito il coniglietto ma l’orientamento per un nuovo Ospedale da costruire in territorio di San Salvo e che andrebbe a inglobare le funzioni degli Ospedali di Termoli e di Vasto.

Un ospedale intorno al quale andrebbero a ruotare decine e decine di ambulanze per trasportarvi i pazienti dal basso Abruzzo al basso Molise ai quali si aggiungerebbero quelli dei relativi paesi e, in estate, i turisti: dal Saccione alla costa del Vastese.

Nell’ipotesi che quanto si ventila trovi conferma ne deriverà la riduzione del San Timoteo a poliambulatorio e conseguentemente l’emarginazione di Termoli e del Basso Molise, ossia del motore della Regione.

Da più di qualche decennio, la politica sembra avere ‘smarrito la dritta via’ dantesca per imboccare il tunnel della spesa e dei tempi biblici delle realizzazioni, tipici delle opere pubbliche.

Non si presta infatti attenzione al possibile recupero e valorizzazione degli spazi del Presidio Ospedaliero termolese, come di quelli del Vietri, mediante la dotazione di mezzi tecnologici avanzati e l’assunzione, a tempo indeterminato, di personale medico e tecnico-infermieristico. Sarebbe un ritorno all’eccellenza del passato (1975-1990).

Gli spazi dell’Ospedale di Larino, la cui gestione ha un costo, potrebbero essere riconvertiti per il quasi dimenticato Centro di Riabilitazione o adattati a Centro per Malattie Infettive dal momento che non mancano previsioni su nuove pandemie.

Recuperi utili, o meglio un vero e proprio investimento se accompagnati dalla qualità delle prestazioni. E ancora: l’obiettivo, se perseguito, andrebbe per un verso a ridurre la spesa e dall’altro a mantenere l’autonomia del Servizio Sanitario a livello di Regione Molise.

Se questo è un sogno o una speranza dura a morire diversa e ancora più dura è la realtà del San Timoteo. Ai problemi noti e riportati in precedenti Articoli se n’è aggiunto un altro: la Diabetologia, forse affetta da una disorganizzazione che non lascia presagire nulla di buono, come ci racconta il noto signor ‘X’ la cui odissea sembra non avere fine.

17 luglio 2021 il dottor Puntillo gli prescrive il controllo per il 21 febbraio 2022. In detto giorno il signor ‘X’, recatosi in Ospedale, non trova lo Specialista citato ma un collega che gli dice di rivolgersi al medico che glielo aveva prescritto. Ogni tentativo messo in atto non trova spazio e così al “Vado a reclamare” al paziente, spazientito, pare giungere un “Vada pure”.

Il signor ‘X’, fatto quanto annunciato, trova almeno ascolto e disponibilità da parte della Segretaria e poi del Responsabile del Presidio Ospedaliero.

Giovedì 24 il citato paziente, tornato in Diabetologia, viene ricevuto con la consueta disponibilità dal dr. Puntillo. Uscito sente una persona sbraitare e a questa si associa più di qualche altra e tutte inveiscono contro lo specialista in servizio nella stanza accanto a quella del citato medico. La ragione della risentita lamentela? Semplice, banale e incredibile se dovesse rispondere a verità, una volta esperiti gli accertamenti da parte di chi sovraintende alla verifica del normale e corretto svolgimento dei servizi: il Diabetologo non dà al paziente nessuna data per una visita-controllo in quanto oberato di richieste alle quali non sa come far fronte.

Se per una Tac o una Risonanza Magnetica bisogna aspettare non meno di otto mesi, per una visita Diabetologica ci può essere una data, anche di lungo termine?

Un disservizio, questo, che se veramente fosse o rimanesse tale non solo danneggerebbe in maniera letale il paziente ma aggiungendosi agli altri entrerebbe a far parte di quella “cronaca di una morte annunciata” per il San Timoteo.

Una morte dovuta alla mancanza di medici o a un deficit organizzativo?

Civis