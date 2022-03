I colori del mare e le donne gitane, l'arte di Veronica sulla rotta Termoli-Atene

TERMOLI. Da Termoli ad Atene, dopo aver compiuto il suo percorso di studi, ora lancia una sfida artistica, ancorata alle sue origini e al territorio che custodisce nel cuore, assieme alla sua famiglia.

Veronica Pinti nasce nel 1995 a Termoli. La sua città natale è anche la sua prima fonte di ispirazione, tra il mare che le piace osservare dalla finestra della sua camera e i colori accesi del borgo antico. Parallelamente alla sua carriera scolastica e accademica ha sempre coltivato la passione per l’arte in tutte le sue forme: dal recitare su un palcoscenico al consultare studi di moda e design, dalla scrittura di racconti allo scatto di fotografie di dettagli che la colpivano.

Di recente si è concentrata sulla pittura, con cui sente di riuscire a esprimere la nostalgia di posti lontani, tuttavia mai visitati prima. Le ambientazioni dei suoi quadri sono luoghi caldi dove il sole far brillare il color ocra della sabbia e il turchese del mare. Protagonisti di queste storie sono donne gitane accompagnate dal loro cavallo, silenzioso e forte aiutante che le conduce verso la loro meta interiore: la libertà, la spensieratezza, la speranza, la fiducia nel mondo. Talvolta, il tutto è incorniciato da piante esotiche e palme, come se fossero uno spiraglio da cui lo spettatore si affaccia per sbirciare la scena.

Le tele di Veronica sono realizzate con colori acrilici, che una volta asciutti danno l’impressione di spegnersi un po’, ben simboleggiando lo stato di nostalgia delle storie rappresentate. Tuttavia, i colori scelti sono caldi e saturi, riempiono le forme geometriche con spessore la cui prepotenza è stemperata dalla loro sfumatura: Veronica non si limita a stendere le pennellate, ma le picchietta per un effetto spugnato che dà concretezza alle immagini. Le forme tramite cui si snoda il mondo rappresentato sulla tela non sono lasciate al caso. Lo sfondo è spesso delineato a blocchi di quadrati di colori alternati; i soggetti sono meno spigolosi, costruiti con linee curve e spesso avvolti in spirali. Da qui l’invito ad assecondare le proprie pulsioni in un mondo spesso costretto alla regolarità e a riscoprire i suoi reali toni tramite la creatività personale.

Attualmente Veronica vive e lavora ad Atene, dove ha la possibilità di dedicarsi alla sua arte e di lasciarsi ispirare dai paesaggi mediterranei intorno.

Contatti:

Shop Facebook: Ventogitano

Instagram: veronica_pinti

Email: veronicapinti@gmail.com

Galleria fotografica