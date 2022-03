«Bene la mobilitazione dei sindaci, ma fatti concreti, non distrazioni di massa»

TERMOLI. La presa di posizione dei sindaci del basso Molise, sulla vertenza sanitaria relativa all'ospedale San Timoteo, non ha convinto fino in fondo il presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice, che ha sempre chiesto che i primi cittadini si muovessero a rivendicare un confronto col premier Draghi per avanzare l'istanza di un decreto Molise, come fatto per la Calabria.

«Sembra che la classe politica e amministrativa stia prestando la dovuta attenzione al futuro del servizio sanitario regionale e per quanto riguarda il basso Molise al futuro ma soprattutto il presente dell'ospedale San Timoteo.

Ciò non può che soddisfare tutti. Come Comitato continueremo a prestare attenzione e vigilare su quanto la classe dirigente propone al fine di evitare che siano solo azioni di distrazione di massa. Continueremo a seguire e presto a proporre iniziative concrete, realizzabile tempo strettamente necessario, con l'auspicio che siano prese nelle dovute attenzioni, in primis dai Sindaci, e quindi attuate dai soggetti preposti: il presidente-commissario Toma e il direttore generale dell'Asrem Florenzano».