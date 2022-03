Il maltempo: fondovalle Sinarca impraticabile, disagi anche a Rio Vivo

Fondovalle Sinarca allagato

TERMOLI. L’allerta meteo diramata ieri sera è stata confermata dalle conseguenze del maltempo.

«Da Petacciato, in direzione Termoli, è consigliabile scendere sulla statale 16 (lato “Torre”) viste le condizioni del fondovalle Sinarca».

L’annuncio del sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, lasciava presagire qualcosa di poco piacevole per gli automobilisti e anche per i residenti in quella zona.

Piogge copiose hanno gonfiato il regime torrentizio del Sinarca, causando allagamenti.

Alle 11.30 la strada risultava completamente impraticabile, vicino al ponticello che poi conduce alla rotonda, che da una parte va a Guglionesi e Montecilfone e dall'altra a Petacciato e ancora sulla litoranea per Termoli.

Disagi segnalati anche nella zona di Rio Vivo, coi canali ingrossati.

Galleria fotografica