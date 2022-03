“Quando il fiume incontra il mare”, l'escursione alla foce del Biferno

CAMPOMARINO. Entusiasmo e partecipazione a Campomarino nella prima tappa del tour denominato “Quando il fiume incontra il mare”, organizzata dall’associazione ecologista territoriale Ambiente Basso Molise nell’ambito del progetto “Cascade”, che vede anche la partecipazione dell’Unimol e il patrocinio del Comune di Termoli.

Decine di persone, nel pomeriggio di giovedì scorso, hanno attraversato gli ambienti umidi salmastri del Biferno, che ricadono nella Speciale di Conservazione “Foce Biferno–litorale di Campomarino”, nel tratto centrale della costa molisana e, rappresentano un complesso mosaico di habitat di interesse comunitario, divenuti molto rari lungo le coste adriatiche. Hanno ammirato le specie vegetali presenti, ripulito alcune porzioni dai rifiuti e osservato i volatili rimanendo tutti molto ammirati. «L’espressione “zona umida” sembra non dire molto, ma in realtà sono queste aree a svolgere funzioni fondamentali per la vita dell’uomo e per l’equilibrio del Pianeta – ha spiegato Luigi Lucchese presidente di Ambiente Basso Molise - le zone umide non sono altro che ambienti naturali caratterizzati dalla presenza di acqua. Possono essere paludi, stagni, lagune, fiumi, laghi e anche bacini creati artificialmente.

Ospitano anfibi e pesci e accolgono innumerevoli specie migratorie di uccelli». I ricercatori e biologi dell’Università degli Studi del Molise hanno accompagnato i visitatori lungo il percorso che è stato volutamente allestito in un’area che rientra nel progetto interregionale sul monitoraggio dell’ecosistema denominato appunto “Cascade, coastal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection and management”. «È stata una giornata ricolma di natura – le parole di Lucchese - tra flora rara e innumerevoli specie di fauna, infatti sono stati avvistati Garzette, Aironi cenerini, Cormorani, Germani reali, Fringuelli, Verdoni e altre specie che vivono la costa molisana». Raccolti anche tanti rifiuti.

