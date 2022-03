Lavori in corso sulla strada tra Campomarino e Portocannone

CAMPOMARINO. La zona di Campomarino che porta verso Portocannone è sempre più trafficata, spostamento degli uffici comunali, insediamenti urbanistici, ormai l’ingresso del paese è quello più dinamico da un certo punto di vista. La viabilità ne risente, ovviamente, e l’amministrazione comunale di Campomarino ha deciso di realizzare una rotatoria per meglio far defluire in sicurezza la circolazione. Il progetto prevede la strada di collegamento tra via Cuoco e via favorita con innesto su via Favorita attraverso la rotatoria.

«L’opera stradale - come ci ha confermato l’assessora ai Lavori pubblici, Anna Pollace - è stata quasi conclusa ma per terminare i lavori della rotonda occorre lo spostamento della cabina a carico della Telecom. I lavori della ditta appaltatrice ripartiranno non appena atti e interventi propedeutici saranno conclusi. Finalmente il tanto atteso intervento di spostamento della cabina Telecom è iniziato. I lavori di scavo dureranno ancora qualche giorno e a seguire proseguirà con il posizionamento della cabina nell’area stabilità dal progetto. Intervento di delocalizzazione necessario per la conclusione della rotatoria prevista su via Favorita direzione Portocannone. Le lungaggini sono state causate dal prolungarsi degli adempimenti burocratici».